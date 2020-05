Alego articula retorno das atividades dos clubes de futebol em Goiás

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), defende a retomada das atividades dos clubes de futebol profissional em Goiás, para isso, já mantém diálogo com os dirigentes do clube, assim como o governador Ronaldo Caiado (DEM). De acordo com ele, uma reunião para discutir a retomada dos treinamentos deve ocorrer ainda esta semana.

“Nós temos trabalhado bastante juntamente com os presidentes dos clubes do futebol profissional goiano com relação ao retorno das atividades. Sabemos que os times do nosso estado estão sendo prejudicados por estarem parados por tanto tempo, mas entendemos também a necessidade do cumprimento dos protocolos de saúde. Por isso, estamos em diálogo com o governador para um possível retorno das atividades dos clubes, desde que esse retorno siga todos os cuidados necessários e orientações das nossas autoridades de saúde”, destacou o presidente da Alego.

O futebol goiano, assim como em todo o país, está paralisado desde março. Na data foi publicado o primeiro decreto para sio lamento social, medida de combate à propagação do novo coronavírus, causador da covid-19. Goiás já tem mais de 2.500 pessoas infectadas e mais de 90 mortes pela doença confirmadas.

Caiado e dirigentes devem discutir, ainda essa semana, retorno das atividades dos clubes de futebol em Goiás

Durante a entrevista, Lissauer defendeu ainda a importância do futebol goiano para a economia e visibilidade de Goiás. Para ele, quanto mais forte os clubes estiverem, melhor para o estado. “Temos o importantíssimo acesso do Atlético à série A e torcemos para que ele permaneça. Também temos o Goiás crescendo cada vez mais e estamos na torcida para que o Vila Nova retorne à série B e que, em breve, ele também possa chegar à séria A”, reforçou o deputado.

Além disso, o presidente da Alego declarou que ainda essa semana o governador se reunirá com o corpo diretivo dos clubes para tratar sobre a retomada das atividades no futebol de Goiás. “O governador nos falou que ira chamar os presidentes dos times profissionais essa semana para uma conversa. Sabemos das demandas de cada equipe e acredito que teremos boas notícias nos próximos dias com relação à retomada dos treinamentos de cada clube”, completou.