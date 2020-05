Após aumento, isolamento social em Goiás cai 10%

O índice de isolamento social em Goiás caiu 10% nesta segunda-feira (25/5) em relação ao último domingo (24/5), quando apresentava 47,1%. O dado, levantado pela empresa In Loco, foi divulgado na plataforma Covid-19, do governo estadual.

Conforme informações, Goiás é o último estado do Brasil no ranking de isolamento, com apenas 37,18%, quase empatado em Tocantins, que tem 37,37%. Os estados estão no nível laranja, segundo a base In Loco.

Na última semana, a taxa de distanciamento no estado de Goiás foi de apenas 35%, atingindo vermelho em relação aos outros estados brasileiros.

No topo da lista está o Amapá, com 52,57% de isolamento. Em seguida estão os estados do Acre (48,57%), São Paulo (48,38%), Pernambuco (47,87%) e Ceará (47,08%), que atingem o nível amarelo em isolamento.

Isolamento social em Goiás cai 10% e somente 32 municípios não apresentam infectados

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou, na tarde desta segunda-feira (25/5), o informe epidemiológico atualizando as informações sobre a pandemia do novo coronavírus no estado. Até o momento, Goiás tem 2.512 casos de covid-19 e somente 32 cidades sem infectados. Em 24 horas foram registrados 69 casos a mais.

No Estado, há 17.931 casos suspeitos em investigação. Outros 7.712 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 102 amostras em análise.

De acordo com dados da Plataforma COVID-19, do Governo Estadual, 110 municípios goianos já confirmaram casos. Outros 104 apresentam somente suspeitas de contaminados.

Comorbidades

Entre os pacientes com comorbidades infectados pela covid-19, doença causada pelo Sars-CoV-2 (coronavírus), em Goiás, aqueles com doenças cardiovasculares estão em maior número. Logo em seguida estão os pacientes com diabetes. Ambos os tipos de pacientes estão em maior número em relação aos pacientes com doenças respiratórias.

Os casos confirmados de coronavírus em pacientes com comorbidades são, até o momento, 300; pacientes com diabetes são 184; pacientes com doenças respiratórias são 112 e pacientes com imunossupressão são 30.