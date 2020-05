Casal é preso com fuzil de R$ 250 mil, “capaz de derrubar avião”, na GO-080

Um casal foi preso e uma adolescente apreendida, nesta terça-feira (26/5), após serem flagrados transportado um fuzil na GO-080, próximo a Goiânia. O trio viajava do Pará com destino a capital, onde a arma seria entregue. Segundo a Polícia Militar, o fuzil é usado por criminosos em roubos a carros fortes e ainda é capaz de “derrubar um avião”.

Ainda conforme a PM, equipes do 42°Batalhão da Polícia Militar receberam informações, em parceria com a Polícia Federal, sobre o transporte da arma e, com base na descrição do veículo, abordaram a caminhonete na rodovia, logo após passar por Nerópolis, já em Goiás.

No veículo estavam dois adultos e uma adolescente. O homem havia locado carro para fazer a entrega da arma. Dessa forma, segundo os PMs, eles não chamaria atenção, uma vez que o carro não tinha registros policiais, além da viagem estar sendo feita em família.

Fuzil apreendido com casal GO-080 seria usado para roubos a carros fortes; preso fez vídeo testando arma

Em vistoria na carroceria da caminhonete, os policiais encontraram, escondido em um buraco, o fuzil .50, avaliado em R$ 250 mil. A arma é usada por criminoso especializados em roubos a carros fortes e ações do “Novo Cangaço”.

O homem relatou que receberia R$ 10 mil para trazer o armamento do Pará para Goiânia. A PM obteve ainda um vídeo onde o preso faz um teste com o fuzil. Pelas imagens é possível a potencia do armamento que seria entregue na capital.

Veja abaixo:

Após as prisões e apreensões, da adolescente e do fuzil, os envolvidos foram encaminhados à Superintendência da PF em Goiânia.

Goiás teve mais de 1.400 armas apreendidos no primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 2020, Goiás registrou redução em 100% de casos de roubo a bancos, conforme os indicadores criminais. Os dados foram apresentados em abril pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO). Os crimes violentos como latrocínios e homicídios também tiveram queda de 54,55% e 20,20%, respectivamente.

O órgão também ressaltou que houve um expressivo número de produtividade nas ações das forças de Segurança do Estado. Foram 2.588 prisões efetuadas, 6.327 prisões em flagrantes e 1470 armas apreendidas. Durante o período, o aumento em operações deflagradas foi de 40,27%; abordagens policiais aumentaram 1,79% e ações preventivas aumentaram 71,55%.