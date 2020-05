Estrogonofe de frango: receita simples e gostosa para você testar

Apesar da origem russa, estrogonofe é o prato favorito de muitos brasileiros. É claro, desde a receita original, datada do século XIX, foram criadas inúmeras versões. Inicialmente, tinha ingredientes como carne empanada, molho de mostrada e creme azedo. No nosso canal no Youtube, apresentamos a você uma receita muito simples de estrogonofe de frango com palmito, que cumpre o requisito mais importante da Gastronomia: é muito saborosa!

Portanto, para você que está dando os primeiros passos na cozinha, já dispense ketchup e mostarda, que dão o ar da graça em muitos preparos de estrogonofe. Afinal, neste caso, usamos apenas molho de tomate e creme de leite para chegar a um resultado super cremoso e gostoso. Além disso, optamos por acrescentar palmito à receita, que muitas vezes utiliza champignon, porque há muitos fãs de palmito no time Aproveite e também em nossas famílias.

Como você já deve saber, começamos o quadro de culinária no nosso canal por causa do isolamento social, uma das medidas de contenção da pandemia do coronavírus (Covid-19). Decidimos preservar a saúde da nossa equipe e, por isso, não saímos para produzir conteúdos externos. Por isso, agora você também tem receitas deliciosas para aproveitar em meio aos nossos conteúdos de Gastronomia.

Ingredientes do Estrogonofe de Frango

1 kg de frango peito de frago sem osso cortado em cubos

2 embalagens de molho de tomate (700g)

2 caixinhas de creme de leite (400g)

1 cebola pequena picada

Pimenta de cheiro

Cheiro verde à gosto

1 pote de palmito (500g)

Modo de preparo

O preparo desta receita de estrogonofe de frango com palmito começa cortando o peito de frango sem osso em cubos. Esta parte do processo você pode pedir já ao seu açougueiro. Assim, o preparo fica mais prático e fácil, caso você não tenha muita habilidade com cortes. Tempere o frango com alho, sal e pimenta (nós fazemos um tempero batido no pilão). Depois, reserve o frango por alguns minutos para absorver o tempero.

Na sequência, coloque um fio de óleo ou azeite em uma panela grande e alta, acrescente o frango e deixe cozinhar bem. Lembre-se de tampar a panela e mexer esporadicamente. Quando o frango já estiver bem cozido, faltando apenas dourar, acrescente a cebola picada e a pimenta de cheiro. Assim, ele vai ficar bem gostoso e a receita perfumada. Acrescente o molho de tomate (700g) e meia medida de água. Deixe ferver.

Por fim, é hora de colocar o creme de leite e misturar bem. Adicione os palmitos e, mais uma vez, deixe ferver. Desligue o fogo da panela e coloque o cheiro verde. Pronto. Arroz branco e batata palha são os acompanhamentos tradicionais de um bom estrogonofe. Aproveite!

Que tal conferir esse modo de fazer do estrogonofe de frango com palmito? Para isso, é só clicar AQUI.

zoevideos.net/player/nee26ea091852acbaf44922a5259c117f