A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou informe epidemiológico atualizando a situação da pandemia no estado. Infelizmente, na tarde desta terça-feira (26/5), Goiás passou a marca de 100 mortes por coronavírus.

No total, 35 municípios goianos já contam com vítimas fatais da doença covid-19. Outras seis cidades apresentam óbitos suspeitos e 205 sem nenhum registro. A capital de Goiás, Goiânia, é o local que apresenta o maior índice de mortes, sendo 44. Em seguida está Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, com 9 óbitos. Outras 21 cidades apresentam somente uma morte e em dez foram registrados até 4 óbitos, sendo:

Águas Lindas de Goiás: 4 mortes Planaltina de Goiás: 4 mortes Goianésia: 3 mortes Luziânia: 3 mortes Anápolis: 2 mortes Iporá: 2 mortes Professor Jamil: 2 mortes Rio Verde: 2 mortes Novo Gama: 2 mortes Valparaíso de Goiás: 2 mortes

Até o momento, 104 óbitos por covid-19 foram confirmados em Goiás. Há 18 mortes suspeitas em investigação e 212 suspeitas já foram descartadas nos municípios goianos.

Goiás passa marca de 100 mortes por coronavírus e tem mais de 2,6 mil infectados

No boletim divulgado na segunda-feira (25/5), Goiás havia registrado 2.512 casos da covid-19. Entretanto, o informe epidemiológico da tarde desta terça-feira (26/5) trouxe o número de 2.673 pessoas infectadas, 161 casos a mais.

A divergência de registros de casos é explicada pela SES-GO. “Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.”

No Estado, há 18.718 casos suspeitos em investigação. Outros 7.906 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 102 amostras em análise.