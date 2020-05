Ipasgo testa 24 servidores após presidente ser infectado pelo coronavírus

Após o presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), Silvio Fernandes, ter resultado positivo para covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o órgão testou outros 24 servidores. A informação foi confirmada por nota oficial, divulgada nesta terça-feira (26/5).

Conforme o texto, os colaboradores submetidos ao exame de diagnóstico molecular (PCR em tempo real). Todos testaram negativo e, até o momento, nenhum deles apresentou sintomas da doença.

Leia a nota na íntegra:

Todos os colaboradores do Ipasgo que tiveram contato com o presidente do órgão, Silvio Fernandes, nas últimas semanas, fizeram o exame de diagnóstico molecular (PCR em tempo real) e testaram negativo. Ao total, 24 testes foram aplicados.

Até o momento ninguém apresentou nenhum tipo de sintoma da doença. A gestão informa que dentro do Ipasgo e nas suas unidades todas as medidas de prevenção estão sendo tomadas desde o início das ações de controle à pandemia.

Presidente do Ipasgo testa positivo para coronavírus

Silvio Fernandes, presidente do Ipasgo, está em isolamento domiciliar desde a última sexta-feira (22/5), após testar positivo para o coronavírus. Em nota, ele informou que desde o início da pandemia fazia frequentes exames para monitoramento. Todos apontavam negativo.

Com o resultado positivo para a doença, o presidente divulgou uma nota oficial informando que todas as “medidas de prevenção estão sendo tomadas”. Leia na íntegra:

Em mensagem aos colaboradores do Ipasgo e sociedade, ele informou que as medidas de prevenção estão sendo tomadas. Todas as pessoas que tiveram contato na última semana estão sendo testadas, as áreas do instituo estão sendo desinfectadas. Além disso, as equipes estão sendo monitoradas.

Em nota ele disse que: “sempre mantendo o maior nível de transparência possível e buscando, antes de mais nada, preservar a saúde, gostaria de informar que testei positivo para o exame de Covid 19.”

O presidente do Ipasgo ressaltou que vem fazendo exames de maneira seriada devido ao trabalho contínuo que desempenha, desde o início da pandemia, e que os exames realizados até à sexta-feira anterior vinham dando negativo. “Estou assintomático em isolamento domiciliar. O momento requer serenidade e precaução. Por isso, solicito que todos os colaboradores que tiveram contato comigo, na semana passada, estão realizando testes para a detecção de Covid-19, disponibilizados pelo Ipasgo, e até que os mesmo não estejam prontos que fiquem em casa tomando as devidas precauções”.