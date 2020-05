Porangatu registra 1ª morte por covid-19

O município de Porangatu, a 408 quilômetros de Goiânia, registrou nesta terça-feira (26/5) a primeira morte por covid-19, doença causada pelo coronavírus. A vítima, uma mulher de 64 anos, era portadora de doenças cardiovasculares e tinha histórico de acidente vascular encefálico.

A vítima estava internada no Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia desde o dia 19 deste mês. Ela apresentava quadro de embolia pulmonar.

A Secretaria Municipal de Saúde de Porangatu lamentou a morte por meio de nota.

Doença cardiovascular é a principal comorbidade de infectados pela covid-19 em Goiás

Entre os pacientes com comorbidades infectados pela covid-19, doença causada pelo Sars-CoV-2 (coronavírus), em Goiás, aqueles com doenças cardiovasculares estão em maior número, segundo dados da plataforma COVID-19 do governo do Estado. Logo em seguida estão os pacientes com diabetes. Ambos os tipos de pacientes estão em maior número em relação aos pacientes com doenças respiratórias.

De acordo com os dados da plataforma, os casos confirmados de coronavírus em pacientes com comorbidades são, até o momento, 294; pacientes com diabetes são 180; pacientes com doenças respiratórias são 110 e pacientes com imunossupressão são 29.

A maior parte dos infectados pelo novo coronavírus, causador da covid-19, em Goiás tem entre 30 e 39 anos de idade. É o que mostra a nova plataforma do governo estadual de divulgação de dados sobre o vírus, lançada recentemente pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

O Brasil registrou 807 novas mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumentou o total de óbitos pela doença para 23.473 no País, segundo balanço divulgado na noite desta segunda-feira, 25, pelo Ministério da Saúde. De ontem para hoje, 11.687 novos casos de infecção pelo novo coronavírus foram registrados e agora já são 374.898 pessoas contaminadas.

O Brasil segue ocupando a segunda posição entre as nações com mais casos de covid-19 no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que acumula mais de 1,6 milhão de infectados, segundo dados compilados pela plataforma da Universidade Johns Hopkins até às 19h desta segunda-feira.