Veja perfil das vítimas fatais do coronavírus em Goiás

Até a manhã desta terça-feira (26/5), a Secretaria de Saúde contabiliza 98 vítimas fatais do novo coronavírus em Goiás. De acordo com dados da plataforma Covid-19, do governo estadual, outras 18 mortes seguem em investigação e 211 suspeitas já foram descartadas.

As 98 vítimas fatais do coronavírus eram residentes de 33 municípios goianos, sendo a maioria de Goiânia. A capital registra 42 óbitos pela doença confirmados. Outros seis municípios investigam mortes pela covid-19 e 207 não tem mortes suspeitas.

Ainda de acordo com os dados da plataforma, as vítimas fatais tinham de 20 a mais de 80 anos. Dos 98 mortos, 60 eram homens e 38 eram mulheres. Ainda em relação ao total, 47 vítimas tinham comorbidades, como doença cardiovascular.

Veja abaixo o detalhamento sobre as vítimas fatais do coronavírus em Goiás

A plataforma também detalha quais as comorbidades, idade, local de residência e outras informações sobre as vítimas fatais do coronavírus no estado. Confira abaixo:

Quantidade de mortes confirmadas por faixa etária

20 a 29 anos: 2 mortos

30 a 39 anos: 6 mortos

40 a 49 anos: 6 mortos

50 a 59 anos: 16 mortos

60 a 69 anos: 23 mortos

70 a 79 anos: 29 mortos

mais de 80 anos: 16 mortos

Distribuição dos óbitos confirmados por sexo

Mulheres: 38 vítimas fatais (38,8%)

Homens: 60 vítimas fatais (61,2%)

Casos de mortes confirmadas com comorbidades

Doença cardiovascular: 47 vítimas tinham

Diabetes: 32 vítimas tinham

Doença respiratória: 17 vítimas tinham

Imunossupressão: 5 vítimas tinham

Cidades de residência das vítimas fatais do coronavírus em Goiás