BanaLive: Bananada faz série de shows e exposição de arte on-line

O Festival Bananada, que teve sua versão física de 2020, em Goiânia (GO), adiada, lançou o BanaLive, uma série de shows e exposição de arte digital, de produtores e artistas goianos. O evento on-line acontece no dia 7 de junho, a partir das 16h e será transmitido pela Mídia Ninja no Twitch e no Instagram do Bananada.

O evento será feito em parceria com a In Place Of War, um grupo internacional de criadores de arte. O objetivo é angariar doações pra uma parcela sociedade, cuja situação vulnerável foi agravada pelo isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus.

Assim, o line-up do BanaLive terá nomes como Boogarins, Davi e Mel Gonçalves (que fizeram parte da Banda Uó) e Millian Dolla. Além disso, BRVNKS, Vitor Rocha (Black Drawing Chalks) e Bruna Mendez. Ademais, Beto Cupertino (Violins) e um DJ Set de Lucas Manga.

Além disso, o BanaLive terá uma exposição de arte digital chamada “Blackbook”, que já teve versões físicas em edições passadas do Festival Bananda. A ação é feita em parceria com o projeto RENKA, um ateliê de pintura e ilustração em Goiânia, que reúne artistas reconhecidos de street art. Fazem parte: Andre Morbeck, Itty, Dojla, Mateus Dutra e O Fera.

Festival Bananada adiado

O Festival Bananada 2020 foi adiado e, assim, sua 22ª edição acontecerá apenas em 2021. Assim, em entrevista ao Aproveite a cidade, o organizador do evento, Fabrício Nobre, justificou que as crises de saúde e econômica causadas pela pandemia do coronavírus, em todo o mundo, inviabilizaram a realização de um dos maiores festivais alternativos do País, que tem Goiânia como sede. O evento aconteceria de 17 a 23 de agosto.

Porém, segundo Fabrício Nobre, o evento acontecerá em agosto de 2021 e deverá ter novo formato. “O planeta inteiro vai estudar e testar novos formatos. Não sabemos como vai ser possível fazer. Não sei se maior, menor, se misto entre físico e virtual, quem disser que sabe, está mentindo”, relatou o produtor cultural.

Ele já havia anunciado durante a entrevista que uma aconteceria uma parceria com a In Place Of War, que culminou no Banalive, que unirá shows on-line e uma exposição de arte digital.

In Place Of War

O In Place Of War é “organização global que usa a criatividade em locais de conflito como uma ferramenta para mudanças positivas”. Dessa maneira, segundo informações do site, eles têm o objetivo de permitir “que os formadores de base da música, do teatro e das artes transformem uma cultura de violência e sofrimento em esperança, oportunidade e liberdade”.

BanaLive

Quando: Dia 7 de junho (domingo), a partir das 16h

Onde: Twitch e Instagram do Bananada