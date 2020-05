Em Goiânia, empresários e sindicatos planejam ato pela reabertura do comércio

Insatisfeitos com as medidas usadas para a contenção da proliferação do novo coronavírus, o que inclui fechamento temporário de estabelecimentos, empresários e sindicatos que representam a classe planejam, para esta quinta-feira (27/5), um ato em protesto pela reabertura do comércio em Goiânia. Os apoiadores do movimento pretendem sair pela cidade em carreata.

A concentração de manifestantes está prevista para acontecer às 9h de amanhã, quinta-feira, na rampa principal do Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás, em Goiânia. Os manifestantes, empresários e sindicatos da área comercial, reivindicam a reabertura do comércio, bares e restaurantes em Goiânia. Até o momento, cerca de 20 entidades sindicais já confirmaram presença.

O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Goiás, que representa os trabalhadores do ramo de bares e restaurantes da capital, Marlos Luz, conta que o objetivo é parar a cidade. “A carreata vai passar por vários pontos de Goiânia e nosso objetivo é que o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende nos escutem. Estamos prontos para voltar. Vamos seguir as exigências para manter os clientes seguros, mas o que não dá mais é ficar sem trabalhar. Os trabalhadores estão passando por necessidades e não recebem um auxílio do governo”.

Outra carreata pela reabertura do comércio foi realizada neste mês, em Goiânia

Além da que está prevista para esta quinta-feira, uma outra carreata contra fechamento do comércio em Goiás foi realizada no dia 15/5, em Goiânia. O ato, em resposta ao novo decreto do governador Ronaldo Caiado que estava previsto para ser publicado para acabou sendo “engavetado”, foi divulgado pelas redes sociais e contou, inclusive, com o endosso de alguns parlamentares da capital goiana.

O vereador Oséias Varão (PP) foi um dos que compartilharam a convocação da carreata. A um veículo local, o vereador declarou que não sabia de quem foi a ideia para a carreata, mas acreditava que o movimento seja espontâneo, democrático e legítimo.