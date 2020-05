Goiânia e Aparecida já somam mais de 680 recuperados da covid-19

Até o momento, Goiânia e Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, já somam 688 pacientes recuperados da covid-19, sendo 545 e 143 pessoas curadas, respectivamente. Em contrapartida, em um dia, as duas cidades juntas confirmaram 123 casos da doença causada pelo novo coronavírus. As informações constam nos boletins epidemiológicos divulgados pelas Prefeituras, nesta terça-feira (26/5).

Conforme o documento, Goiânia tem 1.532 testes com diagnóstico positivo para a doença. Já Aparecida de Goiânia confirmou 330 pessoas com a doença. Os números incluem os recuperados e as vítimas fatais da doença, que são 47 na capital e 8 em Aparecida.

Os municípios concentram os maiores números de casos confirmados de coronavírus no estado, somando 1.836 de 2.838 casos totais, até a manhã desta quarta-feira (27/5). Outros 71 casos suspeitos são investigados em Aparecida de Goiânia. A capital não divulgou o número de investigações.

Casos de covid-19 em Goiânia e Aparecida

De acordo com Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Aparecida confirmou mais 26 casos nesta terça-feira (26). Dos 330 casos positivos na cidade, 179 referem-se a pessoas que estão neste momento com a doença, sendo que 17 estão internadas e o restante está em isolamento domiciliar.

Em Aparecida de Goiânia, os casos confirmados são de pessoas com idades entre 5 mais de 60 anos. Veja o deatalhamento por faixa etária:

Até 5 anos de idade: 7

De 5 a 10 de idade: 5

De 11 a 20 anos de idade: 11

De 21 a 30 anos de idade: 71

De 31 a 40 anos de idade: 83

De 41 a 50 anos de idade: 72

De 51 a 60 anos de idade: 37

Acima de 60 anos de idade: 44

Já segundo a SMS de Goiânia, foram contabilizados na capital 97 novos casos de covid-19 em um período de 24 horas. Ainda conforme o documento, a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos (43%) e 40 e 49 anos (35%). Dos 186 pacientes internados pela doença, 57% necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Os sintomas mais comuns informados pelos 697 pacientes com investigação epidemiológica concluída, na capital, são tosse (59%), febre (53%), desconforto respiratório (32%), dor de garganta (31%) e diarreia (31%).