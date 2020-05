Goiânia libera treinos de futebol e imobiliárias a partir de 1º de junho

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), informou na noite desta quarta-feira (27/5), que treinos de futebol em clubes profissionais estarão liberados a partir do dia 1º de junho. Também voltam a funcionar, de acordo com os horários do escalonamento obrigatório, as atividades em imobiliárias e mercados municipais.

O gestor municipal explicou que a retomada gradual do comércio está sendo adotada graças ao “bom resultado” das medidas de enfrentamento contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, novas liberações seguem em estudo pelas autoridades e “tudo depende do apoio e colaboração de cada cidadão.”

Mesmo com liberação dos treinos de futebol e imobiliárias em Goiânia, parte do comércio segue fechado

Em reunião extraordinária nesta quarta-feira (27) do Comitê de Crise do município, a Prefeitura de Goiânia negou um novo pedido para reabertura do comércio. A flexibilização é pedida por empresários, representantes de sindicatos do comércio, federação e associações.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, será apresentado nesta quinta-feira (28/5) um plano para retomada controlada do comércio e atividades não essenciais com critérios sanitários e regras para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

A secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, explicou que o plano foi construído em diálogo com empresários e entidades. “Não significa que vão abrir segunda-feira, terça ou na outra semana, mas é um plano que contempla em longo prazo, até o final da epidemia, os momentos em que determinada atividade pode ser liberada”, reforçou.

“Atividades que aglomeram pessoas provavelmente serão as últimas a serem liberadas”, disse ainda. Fátima também explicou que a situação epidemiológica da capital atualmente é próxima ao pico de contaminação e a preocupação é com a “capacidade assistencial, mais especificamente de leitos de UTI”.

De modo geral, segundo a Prefeitura, retorno das atividades depende de sinalização positiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).