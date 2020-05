Goiânia Mostra Curtas adia 20ª edição do evento para 2021

A Goiânia Mostra Curtas 2020 (GMC), que teria as inscrições da 20ª edição abertas nesta quarta-feira (27/5), foi adiada para 2021. A diretora da GMC, Maria Abdalla, ressaltou, em carta, que o festival precisou ser adiado principalmente devido ao agravamento da crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus. Além disso, também em decorrência da ausência de políticas públicas municipal, estadual e federal.

Porém, Maria Abdala destacou o compromisso de realização da edição em 2021. Dessa forma, adiando as comemorações de 20 anos do festival. O texto também expressa apoio aos demais eventos culturais que precisaram ser cancelados, adiados ou adaptados para o formato streaming.

A Goiânia Mostra Curtas

A Goiânia Mostra Curtas, realizada em Goiânia (GO) há 19 anos ininterruptos, sempre acontecia no mês de outubro, no Teatro Goiânia. Em 2019, foram mais de mil inscritos de todas as regiões do País. Assim, foram selecionados 70 curtas, e 87 produções exibidas. Desde 2001, o evento já reuniu cerca de 290 mil espectadores, exibiu mais de 2 mil filmes e realizou outras 200 atividades paralelas.

Realizada e produzida pelo Icumam Cultural e Instituto, a Goiânia Mostra Curtas tem quatro mostras competitivas: Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Animação e a Mostrinha – voltada ao público infanto-juvenil. Ademais, a Curta Mostra Especial.

Além disso, há ainda pocket shows e homenagens a nomes consagrados do audiovisual brasileiro. A programação paralela conta também com a Feira Audiovisual, que oferece oficinas, master classes, debates, painéis, laboratórios, lançamentos literários, encontros e atividades de networking.

Carta de adiamento

A carta, assinada por Maria Abdalla, afirma que “hoje seria, assim como foi nos últimos 19 anos, um dos dias mais agitados e felizes do Icumam, pois havíamos programado para esta data, 27 de maio de 2020, a abertura das inscrições para a 20ª edição da Goiânia Mostra Curtas, um festival reconhecido nacionalmente como uma das principais janelas de curtas-metragens do Brasil”.

A carta relembra a situação que o país está passando devido à pandemia do coronavírus. “Entretanto, devido à situação de emergência de combate à Covid-19 e seus efeitos na organização de eventos públicos, conversamos com nossos colaboradores. E, depois de examinar possíveis cenários – inclusive da realização do festival num futuro próximo ou até mesmo em um formato diferente como a exibição dos filmes por streaming –, decidimos adiar a realização do evento para o ano de 2021.”

A carta escrita pela diretora do Goiânia Mostra Curtas ainda ressalta o compromisso do Festival com “seu público, seus colaboradores, os realizadores e as suas obras, com nossos parceiros locais, regionais e nacionais”. Além disso, diz que o compromisso sempre foi o de “tornar Goiânia um local de encontro e descoberta.”

Maria Abdalla ainda escreve sobre o “sentimento de abandono” por parte de todas as esferas públicas, “seja por falta de incentivos para podermos nos manter durante esse período, ou até mesmo pela falta de diretrizes claras para um retorno gradual e seguro ao convívio social.”

Assim, ao fim da carta, a diretora promete “usar este ano para, junto de nossos colaboradores, patrocinadores, governantes e de nosso público, estudar os vários cenários e considerar todas as variações possíveis, para a nossa 20ª Edição, em 2021, de uma forma segura para todos. Vida longa para a Goiânia Mostras Curtas. Dias melhores virão.”