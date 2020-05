Goiânia Mostra Curtas tem 20ª edição adiada para 2021

A Goiânia Mostra Curtas (GMC) teve a 20ª edição adiada para 2021. O festival ocorre tradicionalmente no mês de outubro, há 19 anos, no Teatro Goiânia. O comunicado foi feito nesta quarta-feira (27/5), por meio de uma carta aberta. O texto explica que o adiamento foi decidido diante do agravamento da crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus.

“Depois de examinar possíveis cenários – inclusive da realização do festival num futuro próximo ou até mesmo em um formato diferente como a exibição dos filmes por streaming –, decidimos adiar a realização do evento para o ano de 2021”, diz trecho da carta, assinada pela diretora da GMC, Maria Abdalla.

Além das quatro mostras competitivas: Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Animação e a Mostrinha – voltada ao público infanto-juvenil, além da Curta Mostra Especial, a Goiânia Mostra Curtas conta também com pocket show e homenagens a nomes consagrados do audiovisual brasileiro.

Carta de adiamento do Goiânia Mostra Curtas na íntegra

Leia na íntegra a carta de adiamento da 20ª edição do Goiânia Mostra Curtas:

Hoje seria, assim como foi nos últimos 19 anos, um dos dias mais agitados e felizes do Icumam, pois havíamos programado para esta data, 27 de maio de 2020, a abertura das inscrições para a 20ª edição da Goiânia Mostra Curtas, um festival reconhecido nacionalmente como uma das principais janelas de curtas-metragens do Brasil, que já reuniu cerca de 290 mil espectadores, exibiu mais de 2 mil filmes e realizou outras 200 atividades desde 2001.

Entretanto, devido à situação de emergência de combate à Covid-19 e seus efeitos na organização de eventos públicos, conversamos com nossos colaboradores. E, depois de examinar possíveis cenários – inclusive da realização do festival num futuro próximo ou até mesmo em um formato diferente como a exibição dos filmes por streaming –, decidimos adiar a realização do evento para o ano de 2021.

Essa decisão se dá principalmente pelo compromisso e responsabilidade que o Icumam tem para com o seu público, seus colaboradores, os realizadores e as suas obras, com nossos parceiros locais, regionais e nacionais, pois nessas duas décadas buscamos sempre manter o objetivo principal do nosso evento: tornar Goiânia um local de encontro e descoberta.

Ao longo de todos esses anos, sempre tivemos parcerias governamentais em todas as esferas, bem como com as iniciativas privadas e do terceiro setor. Porém, além de toda a complexidade sanitária deste momento, nós realizadores de eventos artísticos, atualmente temos ainda que lidar com o sentimento de abandono por parte de todas as esferas públicas, seja por falta de incentivos para podermos nos manter durante esse período, ou até mesmo pela falta de diretrizes claras para um retorno gradual e seguro ao convívio social.

A Goiânia Mostra Curtas gostaria de expressar sua solidariedade com outros eventos da indústria cinematográfica que tiveram que ser cancelados ou adiados, sabemos o quanto eles são decisivos para o nosso setor, e ao mesmo tempo sabemos o quanto eles são importantes para a formação de público, para a consciência estética, a educação e a libertação de nosso povo. Portanto, nos comprometemos a usar nossa página na internet, assim como nossa mídia social, para sugerir e apoiar os eventos que acontecem por plataformas de streaming online.

A próxima edição de nosso evento marcará também os nossos 20 anos, que foram sempre ligados estritamente ao compromisso de incluir a cidade de Goiânia (GO) no calendário dos eventos audiovisuais mais importantes do país; de trazer ao público de todas as idades o que há de melhor, de mais inovador e de mais instigante no cinema nacional; e ainda oferecer aos cineastas que se dedicam ao curta, uma tela de cinema repleta de tudo o que vem junto com ela: o convívio mútuo, a troca de ideias, o aplauso, o carinho.

Foram 19 edições ininterruptas, tendo como casa o Teatro Goiânia. Uma sequência que terá uma pausa, mas continuará. Prometemos usar este ano para, junto de nossos colaboradores, patrocinadores, governantes e de nosso público, estudar os vários cenários e considerar todas as variações possíveis, para a nossa 20ª Edição, em 2021, de uma forma segura para todos.

Vida longa para a Goiânia Mostras Curtas. Dias melhores virão.

Maria Abdalla