Goiás confirma mais 173 casos e 4 mortes por covid-19 em 24 horas

Em apenas 24 horas, Goiás confirmou mais 173 casos e 4 mortes por covid-19, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) desta quarta-feira (27/5).

No total, 2.864 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus 2019 (Covid-19) em 116 municípios goianos. Além disso, há 19.675 casos suspeitos em investigação. Outros 8.441 já foram descartados.

Em 99 municípios, há somente casos suspeitos da doença e em outros 31 não contam com nenhum registro, sem suspeitos ou confirmados.

Além dos 173 casos confirmados, mais 4 mortes por covid-19 foram confirmadas em Goiás

De acordo com informe epidemiológico desta quarta-feira (27/5), há 108 óbitos confirmados de covid-19 em Goiás até o momento. Há 21 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 215 mortes suspeitas nos municípios goianos.

As mortes foram registradas em 39 municípios goianos, em 6 há casos suspeitos e 201 sem nenhum registro. Veja a lista das respectivas residências das vítimas fatais da covid-19:

Goiânia (44)

Aparecida de Goiânia (9)

Planaltina (5)

Águas Lindas de Goiás (4)

Goianésia (4)

Luziânia (3)

Anápolis (2)

Iporá (2)

Professor Jamil (2)

Rio Verde (2)

Novo Gama (2)

Santo Antônio do Descoberto (2)

Valparaíso de Goiás (2)

Hidrolândia (1)

Bela Vista de Goiás (1)

Nerópolis (1)

Santo Antônio de Goiás (1)

Senador Canedo (1)

Trindade (1)

Araguapaz (1)

Aurilândia (1)

Barro Alto (1)

Campos Belos (1)

Corumbaíba (1)

Goiandira (1)

Itaberaí (1)

Jataí (1)

Joviânia (1)

Mara Rosa (1)

Morrinhos (1)

Palmeiras de Goiás (1)

Palminópolis (1)

Paraúna (1)

Piracanjuba (1)

Pires do Rio (1)

São João d’Aliança (1)

Cabeceiras (1)

Cristalina (1)

De acordo com a SES-GO, “o boletim com as notificações foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.”.