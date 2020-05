Goiás é um dos 5 estados aprovados para exportar carne para a Tailândia

Estabelecimentos frigoríficos de cinco estados do Brasil foram habilitados recentemente para exportar carne para a Tailândia, no Sudeste Asiático. Entre os estados está o de Goiás, cujo frigorífico localizado no município de Palmeiras de Goiás, a 93 quilômetros de Goiânia, foi autorizado a exportar carne bovina com osso, carne desossada e miúdos comestíveis de bovino.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informou que cinco estabelecimentos frigoríficos foram aprovados para a exportar o produto. Eles estão localizados em Rondônia, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Neste último, o frigorífico habilitada para esta exportação é o Minerva, que fica em Palmeiras de Goiás.

Além da carne bovina, a Tailândia já havia aprovado a importação de produtos lácteos. Segundo o ministério, desde janeiro de 2019 mais de 60 mercados externos já foram abertos para os produtos agropecuários brasileiros.

Minerva confirmou em comunicado que foi habilitado para exportar carne para a Tailândia

Conforme informações da revista IstoÉ, o frigorífico Minerva, líder na América do Sul na exportação de carne bovina, informa por meio de Comunicado ao Mercado que a sua unidade de Palmeiras de Goiás, com capacidade diária de abate de 2 mil cabeças de gado bovino, recebeu habilitação para exportar para a Tailândia.

A companhia informou ainda que, com uma população de aproximadamente 70 milhões de habitantes, a Tailândia figura entre os principais mercados do Sudeste Asiático, e sua abertura para a carne bovina brasileira configura mais uma oportunidade para o crescimento das exportações da empresa.

O processo de negociação teve início em 2015 com intensas conversas entre o Ministério da Agricultura e o Departamento de Desenvolvimento da Pecuária e o Ministério da Agricultura e Cooperativas da Tailândia. A expectativa do governo brasileiro é que abertura desse mercado de carne bovina e derivados tenha potencial de US$ 100 milhões nos próximos anos.