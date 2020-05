PMs da Rotam resgatam quatro vítimas de acidente na GO-020

Um grave acidente, envolvendo dois carros, deixou quatro pessoas feridas na GO-020, em Goiânia, sentindo ao Autódromo Internacional Ayrton Senna. As vítimas foram resgatadas por uma equipe de PMs da Ronda Ostensiva Tático Metropolitana (Rotam). O caso ocorreu nesta terça-feira (26/5).

De acordo com os policiais militares, ele seguiam pela rodovia quando se depararam com acidente entre os dois veículos. No local, haviam quatro pessoas feridas, sendo uma delas presas às ferragens.

Os militares retiraram as vítimas dos carros, prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO). Os feridos foram resgatados e encaminhados a unidades de saúde na capital.

Ainda não se sabe o que teria provocado a batida. Também não há informações sobre o atual estado de saúde dos ocupantes dos carros, mas, de acordo com a Rotam, eles não correm risco de morte.

Além de equipe da Rotam, PMs atuam em outro acidente na GO-020; quatro se feriram

No último dia 20, outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na GO-020, também próximo ao Autódromo de Goiânia. A batida envolveu cinco veículos, sendo três carros, um caminhão e duas motos. Duas pessoas ficaram em estado mais grave.

Um dos carros de passeio ficou com a traseira completamente destruída e um outro foi parar no matagal, às margens da GO-020. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem e uma mulher foram socorridos e levados ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). A mulher apresentava corte contuso na cabeça e o homem com possível fratura no nariz.

Acidentes em rodovias federais goianas

De acordo com balanço operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), desta quarta-feira (27/5), nas últimas 24 horas registrados três acidente das rodovias que cortam Goiás, que deixaram duas pessoas feridas.

No período também foram aplicadas 394 notificações de multas por infrações diversas em que 30 motoristas foram autuados por não usarem cinto de segurança, 15 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas e cinco motoristas foram autuados por utilizarem celular na direção.