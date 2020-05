Prefeitura de Goiânia nega pedido para reabertura do comércio

Diante da situação epidemiológica na capital, a Prefeitura de Goiânia negou um novo pedido para reabertura do comércio. A possível flexibilização, pedida por empresários, foi discutida em uma reunião extraordinária do Comitê de Crise do município, ocorrida na manhã desta quarta-feira (27/5). O tema deve ser pauta de uma nova reunião.

Segundo informações, os empresários pressionaram pela reabertura das lojas no início de junho, visando as vendas para o Dia dos Namorados, celebrado no dia 12. No entanto, até o momento, a Prefeitura de Goiânia decidiu manter em vigor o decreto de 19 de abril, com medidas de restrição no combate ao coronavírus.

Prefeitura de Goiânia negou reabertura do comércio devido atual cenário epidemiológico

Como justificativa, a secretária Municipal de Saúde, Fátima Mrué, explicou sobre o atual cenário na capital, que, em 24 horas, confirmou quase 100 casos de pessoas infectadas pelo vírus. Goiânia já tem mais de 1.500 casos confirmados da doença e 47 mortes. Diante dos números, a flexibilização só será autorizada com parecer da SMS.

De acordo com a titular da pasta, a Prefeitura prepara um plano de retorno escalonado das atividades, para apresentar ao empresariado goiano. Nesta quarta, foram recebidos no Paço representantes de sindicatos do comércio, federação e associações.

Escalonamento para o comércio de Goiânia

Está em vigor o decreto que traz o escalonamento para o funcionamento das atividades essenciais. Medida, que agora é obrigatória, tem como objetivo evitar a aglomeração nos terminais de ônibus da capital.

Ficam mantidos os horários normais de início do expediente para os seguintes estabelecimentos: