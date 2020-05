Restabelecida entrega de mantimentos a presos do Complexo de Aparecida

Os familiares já podem voltar a entregar mantimentos a presos do Complexo de Aparecida de Goiânia. A prática é conhecida como Cobal. As informações são da juíza Telma Aparecida Alves, da 1ª Vara de Execução Penal (VEP) de Goiânia. O comunicado foi feito nesta terça-feira (25/5).

De acordo com a magistrada, serão oferecidas senhas no período da manhã e da tarde, para evitar aglomerações. As entregas dos mantimentos também estão divididas por dias da semana, de acordo com a ala onde o familiar está preso. Uma família também poderá levar a cesta para outros três custodiados.

Além da entrega dos mantimentos, as inspeções judiciais, realizadas mensalmente, também voltam à normalidade na próxima semana, de acordo com a juíza magistrada. A ação havia sido suspensas devido pandemia do novo coronavírus.

Em vídeo, Telma Aparecida Alves esclarece que não há nenhum caso de contaminação pela covid-19, causada pelo vírus, dentro do ambiente carcerário. Veja:

Cobal: veja dias para entrega de mantimentos a presos do Complexo de Aparecida de Goiânia

Segundo as informações, no Presídio Feminino Consuelo Nasser (PFCN), as entregas de mantimentos estão autorizadas às segundas-feiras, no período matutino. Serão oferecidas 30 senhas.

Os familiares de detentos que cumprem pena na Penitenciária Odenir Guimarães podem comparecer ao local às quartas-feiras. Serão distribuídas 50 senhas para o horário entre 8h e 11h, e mais 50, para o período entre o meio-dia e às 17h.

Na Casa de Prisão Provisória, as entregas são às quintas-feiras, com o mesmo esquema de divisão: 50 senhas para o horário entre às 8h e às 11h e mais 50, do meio-dia às 17h.

Ainda de acordo com a decisão, as famílias também poderão entregar cestas para até outros três detentos, além de seu familiar. Os pacotes devem conter nome completo, ala e cela. Todos os produtos passam, antes, por aparelho de Raios-X, por medidas de segurança, para evitar entrada de objetos ilícitos.