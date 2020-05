Romaria virtual do Divino Pai Eterno em Trindade é cancelada

Acolhendo recomendação feita pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), a Romaria virtual do Divino Pai Eterno em Trindade foi cancelada. A Festa do Divino Pai Eterno 2020 estava marcada para o período de 26 de junho a 5 de julho.

Neste ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a romaria seria realizada apenas virtualmente, com transmissão de celebrações pela TV e redes sociais. Entretanto, foi cancelada pois há o risco de fiéis comparecerem na cidade mesmo sem festividade presencial.

O cancelamento da romaria virtual do Divino Pai Eterno em Trindade

O ofício informando o cancelamento da festividade virtual foi enviado no último dia 25, pelo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Robson de Oliveira Pereira, ao promotor de Justiça Francisco Bandeira de Carvalho Melo, titular da 2ª Promotoria de Trindade.

No dia 22 de maio um integrante do MP-GO orientou o cancelamento da festa, pois mesmo sendo realizada por meios de comunicação e sem a presença dos romeiros, ainda haveria o risco de atrair fiéis para demonstrar a fé presencialmente, causando aglomerações na cidade.

De acordo com o prefeito Jânio Darrot, uma campanha seria feita pedindo para as pessoas não irem à cidade, mas, ainda assim, estimava que cerca de 5% insistiriam em visitar Trindade, o que representaria de 100 mil a 150 mil pessoas.

EM resposta ao MP, padre Robson pontuou que, apesar de toda a programação virtual preparada para a festividade e dos cuidados que seriam tomados, foi decidido o cancelamento “buscando cumprir com o nosso dever de zelar pela segurança, saúde e bem-estar dos romeiros e da população de modo geral”.

Coronavírus em Trindade

Até o momento, Trindade já possui 60 casos confirmados do novo coronavírus, distribuídos em 31 bairros da cidade. Além disso, 3 óbitos foram registrados. Do total de casos, 33 pessoas infectadas já se recuperaram.