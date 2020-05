UFG soa alarme: Goiás pode ter mais de mil mortes por covid-19 no fim de junho

No pior dos cenários, o estado de Goiás poderá registrar um acumulado de mais de mil mortes por covid-19 ao final do mês de junho deste ano. Esta é uma das projeções presentes na nota técnica publicada pela Universidade Federal de Goiás (UFG) na manhã desta quarta-feira (27/5), e que se baseia nos índices de isolamento social registrados no estado.

Conforme o documento intitulado Modelagem da expansão espaçotemporal da COVID-19 em Goiás, na análise foram considerados três cenários para projeções futuras da progressão e expansão espaço-temporal da covid-19 a partir do dia 22 de maio. Segundo a nota, “todas as projeções são baseadas no distanciamento social, que por sua vez é estimado pela empresa In Loco através da telefonia móvel, e frequentemente divulgado como ‘Índice de IsolamentoSocial'”.

Os três cenários formulados pelos pesquisadores, utilizando para modelagem valores individuais de cada município, foram:

– Cenário Azul: A partir do dia 22 de maio de 2020 o índice de isolamento em cada município goiano retorna, e se mantem igual àquele observado entre os dias 23-29 de março de 2020 – média estadual entre 50-55%;

– Cenário Verde: A partir do dia 22 de maio o isolamento social em cada município permanece igual àquele observado entre os dias 16 e 22 de maio – média estadual entre 38,29%;

– Cenário Vermelho: A partir do dia 22 de maio de 2020 projeta-se a tendência de variação do isolamento social observada em cada município entre os dias 9 e 22 de maio – média estadual reduzindo entre 37,91%.

No cenário azul, de acordo com a nota técnica, espera-se em Goiás um total acumulado de óbitos por covid-19 entre 387 – 530 no final de junho, e entre 634 – 839 no final de julho; sob o cenário verde espera-se em Goiás um total acumulado de óbitos entre 836 – 1.130 no final de junho, e entre 3.443 – 4.054 no final de julho e sob o cenário vermelho espera-se em Goiás um total acumulado de óbitos por covid-19 entre 1.052 – 1.438 no final de junho, e entre 5.360 – 5.938 no final julho.

Segundo dados do dia 26/5 da In Loco, Goiás contava com um índice de isolamento social de 36,6%.

Dados do isolamento social apontam para cenário vermelho com alto número de mortes por covid-19 em Goiás

Conforme o estudo da UFG, observou-se que entre os dias 21 de abril e 22 de maio, entre os 246 municípios goianos, 242 (98,37%) apresentaram média de isolamento social abaixo de 50%, e 95 (38,61%) apresentaram tendência de redução no isolamento social.

Ainda segundo o documento, continua-se considerando como indicador do distanciamento social a mobilidade da população estimada através da telefonia. “Nestas novas análises, foram considerados os dados de mobilidade de cada município do Estado de Goiás atualizados até o dia 22 de maio de 2020”.