Zezé Di Camargo e Luciano cancelam ‘live’ após casos de covid-19 na equipe 

Zezé Di Camargo e Luciano tiveram de cancelar uma “live” agendada para o dia 29 de maio devido a dois casos de coronavírus confirmados em integrantes da equipe. O baixista Helio Bernal e o técnico Sidney Garcia testaram positivo para covid-19.

De acordo com a assessoria de imprensa da dupla, a decisão foi tomada em respeito aos funcionários. Não há previsão para uma nova apresentação por enquanto.

Na contramão de artistas como Roberto Carlos, Fábio Júnior e o sertanejo Daniel – todos apareceram com uma equipe preparada e com máscaras, respeitando as orientações da saúde -, os músicos da “live” do Dia das Mães de Zezé Di Camargo e Luciano se apresentaram normalmente, sem equipamentos que os protegessem do novo vírus.

Helio Bernal está internado uma semana após a última “live” dos músicos e, apesar de ter 65 anos e fazer parte do grupo de risco, o estado de saúde dele é estável, ainda segundo a assessoria de imprensa. Sidney Garcia, de 53 anos, segue em quarentena em casa e não precisou ser hospitalizado.

Zezé Di Camargo e Luciano realizaram testes para covid-19 e, também de acordo com assessoria, não foram contaminados.