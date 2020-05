Bairros de Goiânia e Anápolis ficam sem água nesta quinta (28)

Nesta quinta-feira (28/5), alguns bairros de Goiânia e Anápolis devem ficar sem água. Segundo a Companhia Saneamento, o abastecimento foi interrompido no início da manhã.

Em Goiânia, os bairros Beatriz Nascimento, Carolina Parque e Carolina Parque Extensão terão o fornecimento afetado. O motivo é um serviço para melhoria da operação do sistema que abastece os setores que vai ser feito no local.

De acordo com a Saneago, não há um prazo para a retomada do abastecimento, mas deve ser feito assim que o serviço for finalizado, mas ainda não há previsão.

Abastecimento em Anápolis

Em Anápolis, também haverá interrupção no fornecimento de água, por isso os moradores devem ficar atentos. Segundo a Saneago, o sistema de abastecimento será afetado até às 15h.

O trabalho vai se concentrar no Sistema Piancó, que abastece 80 % dos bairros, entre eles o Bairro da Lapa, Bairro De Lourdes, Jundiaí e JK.. A normalização do sistema ocorrerá gradualmente após a conclusão do serviço e totalmente na madrugada.

A Companhia solicita a compreensão dos clientes e o consumo consciente das reservas domiciliares de água, especialmente no período que antecede a normalização total do abastecimento.

Além dos bairros de Goiânia e Anápolis que ficam sem água nesta quinta (28), Aparecida também deve ter interrupção no abastecimento

De acordo com a Saneago, o abastecimento de água no Condomínio Jardins Viena, em Aparecida de Goiânia, será temporariamente afetado nesta sexta-feira (29/5). O motivo é a interrupção no fornecimento de energia elétrica por parte da Enel Distribuição Goiás.

Conforme informações, a parada do sistema elétrico está programada para ocorrer a partir das 11h30 até às 18h30. A previsão é que o sistema de água seja restabelecido, gradualmente, após a conclusão da manutenção.

A Companhia solicita a compreensão da população e alerta para o consumo moderado das reservas domiciliares de água tratada.