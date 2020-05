Caminhoneiro morre após ser prensado por próprio veículo, em Goiânia

No fim da tarde desta quinta-feira (28/5), um caminhoneiro morreu após ser prensado pelo próprio veículo, no Setor Vila Pedroso, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) esteve no local para apurar o acidente.

Segundo informações e vestígios, o acidente envolveu dois caminhões, sendo que a vítima era motorista de um dos veículos. Ele desceu, momento que foi atropelado pelo outro caminhão. Ambos os veículos estavam em um estabelecimento comercial fazendo entrega de cerveja.

Como aconteceu o acidente onde o caminhoneiro morreu após ser prensado por próprio veículo, em Goiânia

Conforme apurado, os dois veículos estavam fazendo entrega em um supermercado da região e trafegavam pela Avenida Goiânia, sentido Parque Alvorada/ Vila Pedroso.

Um caminhão M. Benz seguia na frente e atrás estava o caminhão Ford/ Cargo B15, que era conduzido pela vítima, identificada como Selmo Chaves de Oliveira, de 39 anos.

O caminhão de Selmo teria apresentado problemas de partida e ambos os veículos pararam logo após passar pela ponte que divide os municípios de Goiânia e Senador Canedo.

Com o objetivo de puxar o caminhão, Selmo desceu da cabine com uma corda para amarrá-la no outro caminhão. O motorista do M. Benz teria descido, segundo ele, após puxar o freio de mão para tentar ajudar a vítima com a corda.

Entretanto, o local é inclinado e, por isso, o caminhão começou a descer, mas Selmo não conseguiu sair de entre os veículos e acabou sendo prensado. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local.

O condutor do M. Benz foi submetido ao teste de etilometro, cujo resultado foi negativo. Não há câmeras de monitoramento no local que possam ter registrado o momento do acidente.