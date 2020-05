Campus Party terá edição digital com palcos e conteúdos de Goiás

Esse ano, a Campus Party terá uma edição digital, que ocorrerá simultaneamente em todo o mundo, e que terá palcos e conteúdos especiais de Goiás. O comunicado foi feito pela organização do evento. Mais detalhes serão divulgados nesta sexta-feira (29/5), às 11h, em uma live aberta ao público.

Participarão do encontro o secretário de Desenvolvimento e Inovação de Goiás, Adriano de Rocha Lima, o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, Márcio César Pereira, o fundador da Campus Party, Paco Ragageles, o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia e o gerente de conteúdo da #CPBR, Thalis Antunes.

Conforme o comunicado, durante a live, será explicada o adiamento da edição presencial da Campus Party Goiás e como será a participação do estado na edição digital. Para acompanhar a live é só acessar o link – http://quero.party/livego2020 – no horário agendado.

Última edição da Campus Party em Goiás

Em setembro do ano passado, Goiás sediou, pela primeira vez, a edição presencial da Campus Party. O maior evento de imersão tecnológica do Brasil ocorreu de 4 a 8 de setembro no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia. Foram mais de 300 horas de conteúdo.

A estrutura foi dividida em três áreas, sendo Arena, Camping e Área Open. Ocorreram workshops nas áreas de programação, ciência, tecnologia, empreendedorismo, criatividade, matemática, agrotech e games.

De acordo com o governo do Distrito Federal, Brasília será a anfitriã da edição 2020 da Campus Party, que será transmitida para vários países, simultaneamente, entre os dias 9 e 11 de julho. O formato do evento foi mudado devido à pandemia da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Ainda conforme o GDF, a primeira edição virtual da Campus Party tem como tema principal “Reiniciar o Planeta com Boas Ideias”. Para realizar o evento digital, os organizadores elaboraram uma plataforma por meio da qual os participantes terão acessos a conteúdos e serviços exclusivos, que também serão exibidos pelas redes sociais.

Essas e outras informações devem ser repassados aos campuseiros de Goiás na live desta sexta-feira (29/5).