Covid-19: Goiás tem recorde de infectados em 24h e soma mais de 3 mil casos

Infelizmente, Goiás teve um novo recorde de infectados nesta quinta-feira (28/5), registrando 233 casos de covid-19 em 24h. Além disso, também já passou a marca de 3 mil casos.

O primeiro recorde de contaminados havia sido registrado no último dia 20 de maio, com 203 casos. Entretanto, conforme dados da plataforma covid-19, do governo estadual, outros 233 foram confirmados até a tarde de hoje.

De acordo com o informe epidemiológico de quarta-feira (27/5), havia 2.864 pessoas contaminadas, mas o número subiu para 3.097. No Estado, há 20.630 casos suspeitos em investigação. Outros 8.752 já foram descartados.

Goiás tem recorde de infectados, soma mais de 3 mil casos e 115 mortes

Conforme dados do boletim desta quinta-feira (28/5), Goiás já conta com 115 vítimas fatais da covid-19. Em relação à quarta-feira (27/5), que registrou 115 casos, são sete óbitos a mais.

No total, 39 municípios goianos já contabilizaram mortes. Outros 9 apresentam casos suspeitos e 198 sem nenhum registro. Há 28 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 225 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Veja a lista de municípios com registro de vítimas fatais:

Goiânia (49)

Aparecida de Goiânia (9)

Planaltina (5)

Águas Lindas de Goiás (4)

Luziânia (4)

Goianésia (3)

Senador Canedo (2)

Anápolis (2)

Iporá (2)

Professor Jamil (2)

Rio Verde (2)

Novo Gama (2)

Santo Antônio do Descoberto (2)

Valparaíso de Goiás (2)

Hidrolândia (1)

Bela Vista de Goiás (1)

Nerópolis (1)

Santo Antônio de Goiás (1)

Trindade (1)

Araguapaz (1)

Barro Alto (1)

Caldas Novas (1)

Campos Belos (1)

Corumbaíba (1)

Goiandira (1)

Goiatuba (1)

Itaberaí (1)

Jataí (1)

Joviânia (1)

Mara Rosa (1)

Morrinhos (1)

Palmeiras de Goiás (1)

Palminópolis (1)

Paraúna (1)

Piracanjuba (1)

Pires do Rio (1)

São João d’Aliança (1)

Cabeceiras (1)

Cristalina (1)

Segundo informe epidemiológico, “o boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe).”.