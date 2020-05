Festival Galhofada, em Goiânia, muda formato e será realizado on-line

O Festival Galhofada, que tradicionalmente acontece nas ruas do Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, mudou de formato, devido a pandemia do coronavírus, e será feito on-line nos dias 29 e 30 de maio (sexta-feira e sábado). O festival está sendo chamado de GalhofadaWeb e será assistido pelas redes sociais e por meio do site do festival. Além disso, a organização prevê uma nova edição no segundo semestre de 2020, voltando a acontecer nas ruas.

As apresentações artísticas feitas especialmente para a Galhofadaweb serão postadas em horários específicos. Além disso, as mesas redondas e oficinas acontecerão em salas de webconferências, onde todos poderão entrar e participar. Ademais, tudo ficará disponível para que seja acessado depois.

Programação GalhofadaWeb

A abertura será na sexta-feira (29/5), às 19h, e terá apresentação artística com a Cia Ju Cata-Histórias. Assim, a mesa e a abertura tem como tema “O desafio das artes comunitárias em tempos de isolamento”. Participam Takaiúna Correa, Maneco Maracá e Márcio Bello. A mediação será de Norval Berbari. No encerramento será exibido o vídeo “A Galhofada é 10”.

No sábado (30/5), a partir das 9h, tem Oficina de Malabares e Acrobacia com o Circo Laheto. Às 10h30 tem Oficina Extraordinária de Bonecos Extraordinários com Izabela Nascente. Além disso, serão disponibilizadas no site outras oficinas como a de Pandeiro com Abílio Carrascal; Oficina de duo acrobático, com Jonathan Sena; Oficina de máscara de teatro na técnica de papietagem, com Marcos Lotufo. Ademais, confecção de bolinhas com Damião Ribeiro e Oficina de Produção Cultural com Elis Florentina.

A partir das 15h haverá um cortejo virtual com Abílio Carrascal. Às 15h30, haverá contação de histórias com Kaká e Edivânia Braz. Além disso, às 15h50, tem circo com Oscar Salcedo; Duo Desequilíbrio; Alejandra Martinez; e Cirkóticos Anônimos. Ademais, Malagueta Taquara e Soldara Rachada; Sapequinha Show; Bulacha e Família Santiago Santos.

Teatro, música e Sarau

O Galhofada tem, às 16h20, dança com o Grupo Solo de Dança. A partir das 16h25 tem Teatro com SemNome Cia Teatro; Norval; Laborsatori; Guadalupe; Ana Cristina; e Alexandre Augusto. Além disso, Grupo Arte & Fatos; Corpo Cênico Basileu França e Tolo Distraído.

Já às 17h15 tem música com Beto Strada; Flavio Robbie; Isabella Rovo; Duda in the Sky e Luciana Clímaco. Ademais, Antonio Galba; Xochitzn e Débora di Sá.

O Festival Galhofada tem, às 18h, a mesa de encerramento com o debatedores Ambrozo dos Anjos, Tibiriá, Gina Pena, Alana Estevam e outros personagens que povoam a Galhofada. A mediação é de Norval Berbari. Além disso, a partir das 20h tem o Sarau de encerramento, com o Galhofada convidando o Sarau da Lua.

Mais sobre o Galhofada

A Galhofada é uma Pequena Mostra de artes de rua. A 1ª edição do evento foi pensada por um coletivo de artistas e aconteceu em 2004. Assim, foram dois dias de evento destinados exclusivamente à apresentação de espetáculos teatrais de rua. O evento, segundo a organização, tinha o objetivo de levar para à população do Setor Pedro Ludovico um trabalho que era praticamente desconhecido pela comunidade.

O sucesso da edição de estreia fez com que grupos e artistas voltassem a se organizar para uma nova investida. A 2ª edição do Galhofada aconteceu já em 2005 e, desta vez, contou com a ajuda da comunidade local. Sua programação foi ampliada para três dias e, além dos espetáculos, o público pôde participar de jogos e pequenas oficinas.

Festival Galhofada 2020 | GalhofadaWeb

Quando: Dias 29 (sexta-feira), a partir das 19h | Dia 30 de maio (sábado), a partir das 9h

Onde: Site | Instagram | Facebook