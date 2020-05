Goiânia e Aparecida registram 531 profissionais da saúde com covid-19

Goiânia e Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital, já registraram 531 profissionais da saúde positivados para a covid-19. Os dados constam nos boletins epidemiológicos desta quarta-feira (27/5), divulgados pelas Prefeituras. As duas cidades somam 1.992 casos confirmados da doença, sendo 1.616 na capital e 376 em Aparecida.

De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, 430 profissionais da saúde, em serviço, foram afetados pelo novo coronavírus. Desse total, 31% são técnicos(as) de enfermagem, 23% são médicos e médicas e 17% são enfermeiros.

Também foram afetados: fisioterapeutas (5%), recepcionistas (3%), cirurgiões dentista (2%), área administrativa (2%), técnicos de laboratório (2%), picólogos (2%), nutricionistas (1%), farmacêuticos (1%), biomédicos (1%), assistentes sociais (1%) e fonoaudiólogos (1%).

Aparecida de Goiânia não detalhou de quais áreas são os 101 profissionais de saúde diagnosticados com a covid-19.

Boletins não dizem quantos profissionais da saúde com covid-19 já se recuperaram

Goiânia e Aparecida somam, até esta quarta-feira (27/5), 747 pacientes recuperados da covid-19, sendo 154 em Aparecida e 593 em Goiânia. Os boletins não detalham quantos profissionais da saúde, que foram diagnosticados com a doença, já se recuperaram.

Aparecida de Goiânia confirmou mais 46 casos de coronavírus nesta quarta e mais um óbito. Trata-se de uma mulher de 80 anos de idade, com comorbidades prévias, que estava internada no Instituto do Rim de Goiânia. Dos 376 casos positivos na cidade, 213 referem-se a pessoas que estão neste momento com a doença, sendo que 18 estão internadas e o restante está em isolamento domiciliar.

Em Goiânia, nas últimas 24 horas, o número de óbitos pela doença passou de 47 para 48. No mesmo período, a capital contabilizou 84 novos casos de covid-19, segundo o Informe Epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (27/5) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com isso, a capital já registra 1.616 testes com diagnóstico positivo.

Com o número de casos aumentando diariamente, a SMS reforça a importância das ações de prevenção. “As pessoas precisam evitar aglomerações, lavar as mãos com frequência e utilizar álcool em gel”, destaca o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Yves Mauro Ternes.