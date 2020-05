Prefeitura de Goiânia apresenta plano de reabertura gradual do comércio

A Prefeitura de Goiânia, em reunião com diversos segmentos do comércio e serviços, apresentou, nesta quinta-feira (28/5), um plano com estratégias para a reabertura gradual das atividades na capital. Várias atividades econômicas da cidade seguem paralisadas por causa das medidas de isolamento social para contenção da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As medidas restritivas foram implementadas a partir de 19 março por decreto Estadual e, ao longo da quarentena, estão sendo flexibilizadas (desde 20/4), de acordo com avaliação da administração municipal, tendo em vista a essencialidade da atividade para a população e a incidência de casos da doença.

A ideia da Prefeitura de Goiânia é começar a abertura por etapas, com os segmentos que apresentam menor risco de disseminar o contágio por coronavírus. O retorno dessas atividades será monitorado com uma avaliação diária da situação epidemiológica da capital e também da adesão e cumprimento dos protocolos de segurança por quem for autorizado a reabrir. Conforme os resultados, outros segmentos podem ser liberados ou não.

O plano prevê, por exemplo, que aglomerações dentro dos empreendimentos, no transporte público e em deslocamentos pela cidade não podem ocorre. Além disso, deve-se garantir, de forma documentada, as rigorosas medidas de segurança e prevenção ao coronavírus. Assim, levando em conta tudo isso, na próxima segunda-feira, 1º de junho, já poderão reabrir os mercados municipais e imobiliárias. Além disso, os treinamentos dos clubes de futebol ficam liberados.

Planejamento para reabertura do comércio em Goiânia

Os empresários goianienses se comprometeram na reunião a apresentarem toda a documentação que assegura a reabertura do comércio em Goiânia, de forma gradual. Portanto, segundo a Prefeitura, cada segmento terá de apresentar um planejamento que garanta o distanciamento social, exija a utilização de máscaras, disponibilize de álcool em gel e controle o fluxo de pessoas. Com os critério definidos no planejamento de cada atividade econômica, as autoridades sanitárias municipais poderão avaliar a flexibilização.

Segundo a secretária de saúde de Goiânia, Fátima Mrué, há muitas atividades que já voltaram a funcionar sem nenhum critério de segurança para a população. “Se continuar assim teremos uma situação insustentável no serviço de saúde. Com o retorno planejado e o comprometimento dos empresários, podemos mudar isso, fazer com que o funcionamento seja seguro”, destacou.

Plano depende do número dos casos de Covid-19 nos dois próximos meses

Na próxima segunda-feira (1/6) haverá reuniões do Gabinete de Crise da Prefeitura de Goiânia e do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE), com a participação de representantes do setor empresarial. Nos dois encontros serão apresentados os resultados da discussão inicial e uma prévia do planejamento para a reabertura do comércio em Goiânia, que deve ser aprimorado ainda ao longo da semana que vem.

“Fizemos uma projeção para os próximos dois meses com um plano de reabertura e, por isso, precisaremos do apoio de todos. Temos que ter cautela, seguir todas as orientações. A Prefeitura não quer que o comércio continue fechado, mas não podemos abrir tudo ao mesmo tempo”, destaca a secretária Fátima Mrué.

Para alertar os empresários, Fátima Mrué fez uma explanação relacionando o número de UTI’s disponíveis na capital ao isolamento social. Ela também apresentou a projeção de casos de coronavírus em Goiânia até o final de julho. Dessa forma, no melhor cenário, os dados mostram cerca de 200 mortes. No pior, 2 mil. Segundo a Prefeitura de Goiânia, a evolução do contágio na capital pode resultar no endurecimento da quarentena e no fim da flexibilização.