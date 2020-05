Prefeitura realiza live no Zoológico de Goiânia neste sábado (30)

Com as medidas de proteção adotadas pelas autoridades na prevenção ao coronavírus, o Zoológico de Goiânia é uma das atrações da capital que fecharam a visitação ao público até o fim da pandemia do novo coronavírus.

A rotina dos animais não foi alterada, que continuam recebendo os cuidados veterinários todos os dias e o enriquecimento alimentar uma vez por semana.

A atração, que é uma das mais visitadas na cidade, terá uma live no próximo sábado, dia 30/05, às 11h, com duração de uma hora. O evento virtual será realizado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer – AGETUL.

Por ser apenas uma hora de live, o roteiro de atividades foi elaborado para atender a demanda das pessoas que estarão acompanhando este passeio virtual, onde serão abordados temas como enriquecimento alimentar; enriquecimento ambiental; mamíferos, aves e répteis na quarentena e o cotidiano dos animais.

As pessoas que estiverem conectadas na live poderão acompanhar a visita no Quatis – dentro do recinto; Imersão – dentro do recinto; “Jibeiro” – dentro do recinto; Hipopótamos – fora do recinto; e a Ilha dos primatas – na canoa.

Para acompanhar a live basta acessar o perfil do Zoológico de Goiânia no instagram: @zoogoiania