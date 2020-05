Vereadora de Goiânia denuncia má qualidade de máscaras adquiridas pela prefeitura

Durante sessão remota realizada na última quarta-feira (27/5), a vereador de Goiânia Dra. Cristina, do PL, fez uma denúncia a respeito de uma compra realizada pela Prefeitura de Goiânia de máscaras de proteção que seriam de má qualidade e não seriam eficazes contra o coronavírus. Em uma visita feita recentemente ao almoxarifado da prefeitura, a vereadora mostrou as máscaras e chamou a atenção para o valor que elas foram adquiridas.

A parlamentar esteve no dia 19 deste mês no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, e conferiu o tipo de máscara que havia sido adquirido pela prefeitura. Segundo ela, o material, que foi comprado para ser distribuído para profissionais de saúde, não possui proteção eficaz contra o vírus causador da covid-19 e é desconfortável.

“Essas são as máscaras de proteção individual adquiridas pela SMS”, disse num vídeo, enquanto mostra uma das máscaras. “Experimente você ficar 12 horas num plantão com uma máscara dessa qualidade. Não tem proteção eficaz e o conforto é zero”.

Ainda conforme a Dra. Cristina, o material de proteção individual de baixa qualidade teria sido adquirido por um alto preço. “E o pior é que essa máscara, a unidade dela custou para os cofres públicos, para o seu bolso, que paga seus impostos, dois reais e dezoito centavos”, afirmou.

No total, a Prefeitura de Goiânia gastou mais de R$ 2 milhões na compra.

Líder do prefeito na Câmara diz que é preciso investigar denúncia de vereadora de Goiânia

Diante da denúncia feita pela vereadora Dra. Cristina, o líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Wellington Peixoto (DEM), destacu que é preciso investigar a denúncia.

“Precisamos aprofundar nessa questão. Eu inclusive falei com ela [Dra. Cristina], marcando uma reunião com o controlador para que possamos tirar todas as dúvidas. Vejo que toda denúncia em relação a qualquer ato público tem que ser investigada”, declarou.

A reportagem do Dia Online entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde Goiânia sobre o caso e aguarda um retorno.