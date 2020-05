Aprenda a fazer um bolo de cenoura de liquidificador bem fofinho

Bolo de cenoura pode ser a pedida ideal para o café da manhã ou o lanche da tarde. Aliás, receita de bolo caseiro costuma ser imbatível, até porque você tem a possibilidade de apreciar essa maravilha ainda morna, logo após de sair do forno. Portanto, se você é fã de bolo, mas nunca se arriscou a fazer, esta é a hora de testar uma receita fácil de bolo de cenoura de liquidificador. O resultado é fofinho, delicioso, vai muito bem com cafezinho e a cobertura de chocolate fica a seu critério. Pode acreditar, só o bolo já é excelente!

Como você bem sabe, durante a quarentena, por causa da pandemia do novo coronavírus, o time Aproveite a cidade, assim como todo mundo, teve de ficar mais em casa. Enquanto cumprimos as medidas de isolamento social, surgiu a ideia de complementar nossos conteúdos de gastronomia com dicas de culinária e receitas simples. Assim, podemos ampliar juntos nosso repertório na cozinha. Afinal, tem muita gente aproveitando a quarentena para cozinhar.

No nosso canal no Youtube, você pode conferir a playlist de culinária e se divertir comigo (Paula Falcão) enquanto aprende a fazer uma comida saborosa. É bom lembrar que eu também estou aprendendo. Portanto, já anote aí o que vai precisar para fazer o bolo de cenoura, que é uma receita de família e, se tiver alguma dúvida, é só assistir ao vídeo clicando AQUI.

INGREDIENTES do Bolo de Cenoura de liquidificador

2 colheres de margarina

3 cenouras limpas e cortadas em pedaços pequenos

5 ovos

1/2 xícara de óleo

2 xícaras e 1/2 de açúcar

3 xícaras de farinha de trigo

2 colheres de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Coloque óleo, ovos, cenouras e o açúcar no liquidificador. Bata um minutinho e reserve. Nesta receita não utilizamos batedeira. Por isso, em uma vasilha grande o suficiente para comportar a massa do bolo, misture a farinha de trigo, a margarina e a pitada de sal. Mexa bem com uma colher.

Na sequência, acrescente o conteúdo do liquidificador na vasilha. Siga misturando com movimentos circulares, até a massa ficar bem lisinha. Por fim, coloque o fermento em pó e misture um pouquinho mais até tudo ficar homogêneo. Reserve.

Lembre-se de aquecer o forno a 180º C com ao menos 5 minutos de antecedência, antes de colocar o bolo passa assar. Unte a fôrma com margarina e salpique farinha de trigo. Só então coloque a massa na fôrma. Deixe assar por 45 minutos. Lembre-se de testar o cozimento com um palito ou com um garfo. Se sair limpo de dentro do bolo, está assado. Pronto, agora é só apreciar esse delicioso bolo de cenoura!