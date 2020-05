Aulas presenciais da rede municipal em Goiânia devem voltar no dia 1º de agosto

Em entrevista a uma rádio local na última quinta-feira (28/5), o secretário municipal de Educação e Esporte de Goiânia, Marcelo Costa, informou que há uma possibilidade de as aulas presenciais da rede municipal retornarem no dia 1º de agosto. Segundo ele, tudo vai depender de como se mostrará o panorama epidemiológico na capital em julho.

O secretário afirmou que a pasta vê a possibilidade de retorno das aulas presenciais em agosto com otimismo, e que estudos jã estão sendo feitos para que isso possa ocorrer.

“É uma previsão otimista que nós estamos fazendo, mas ela depende exclusivamente do panorama epidemiológico que se apresentará em julho. Mas pra isso nós já começamos estudos tanto em regime de colaboração com a Secretaria de Estado da Educação e secretarias municipais para que a gente possa, a partir desse esforço, garantir uma volta segura tanto para nossos alunos quanto para as famílias dos nossos educandos“, declarou Costa.

Conforme o titular da pasta da Educação municipal de Goiânia, o panorama considerado ideal para o retorno das aulas é aquele que segue as orientações do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Nós temos que ter uma curva descendente do número de casos e temos que ter a quantidade de leitos adequada para atender as pessoas caso sejam contaminadas. A partir desse panorama é possível se pensar de uma forma real na volta”, concluiu.

No período de pandemia em Goiás, aulas presenciais deram lugar às videoaulas

A Televisão Brasil Central (TBC) e as rádios Brasil Central AM 1270 e RBC FM 90,1 passaram, a partir do dia 4/5, a transmitir videoaulas ao vivo do Ensino Fundamental e Médio, elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A transmissão das aulas da rede pública de Goiás foi uma estratégia adotada pela pasta para driblar os prejuízos causados pela paralisação das atividades presenciais em razão da pandemia do novo coronavírus.

A rede pública de Ensino vai ao ar duas vezes por dia, de segunda a sexta-feira. Pela manhã, das 10h às 10h30, as aulas são destinadas às turmas do Ensino Médio. Já no período da tarde, entre as 15 e 15h30, o programa aborda conteúdos do Ensino Fundamental.

Cada período de transmissão compreende duas aulas, de dois componentes curriculares diferentes. Os temas abordados pelas aulas transmitidas seguem o mesmo cronograma das aulas e atividades postadas no do portal NetEscola, que são atualizadas toda semana. Assim, o objetivo das aulas divulgadas pela TV é reforçar as aulas não presenciais elaboradas pelos professores de cada unidade escolar.