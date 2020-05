Batida entre carro e ônibus coletivo deixa mulher ferida, em Goiânia

Uma batida entre um carro e um ônibus do transporte coletivo de Goiânia deixou uma mulher ferida, nesta sexta-feira (29/5). O acidente ocorreu em uma via do Setor Vila Nova, na capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), no local foi verificado que havia mulher ferida dentro do carro, que ficou com a frente bastante danificada.

Por imagens feitas pela corporação, é possível ver que parte do carro ficou presa na traseira do ônibus coletivo.

Mulher ferida em batida entre carro e ônibus coletivo, em Goiânia, foi levada ao Hugo

Os militares utilizaram técnicas de salvamento veicular para retirar a vítima. Também foi realizada a estabilização do veículo, isolamento da bateria, que ficou exposta após a batida.

A mulher foi encaminhada, consciente, ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Não hã informações se o ônibus coletivo estava com passageiros no momento da batida e o que teria provocado o acidente.

O Dia Online entrou em contato com a RedeMob Consórcio, que responde pelo transporte coletivo da capital, e aguarda retorno.

Acidente entre carro e ônibus coletivo deixa motorista ferida, em Anápolis

Em fevereiro deste ano, um acidente semelhante deixou uma motorista ficou ferida em Anápolis, município localizado a 59 quilômetros de Goiânia. A ocorrência foi registrada na avenida Engenheiro Portela, na região Central da cidade.

Segundo testemunhas, a mulher, que dirigia um Peugeot de cor vermelha, acabou batendo de frente com um ônibus da Mobilidade Urbana de Anápolis (Urban). Com o impacto da batida, a frente do veículo ficou bastante danificada.

A motorista ferida foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada desacordada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Conforme apurado por um jornal local, á época, o estado de saúde da mulher era estável. O motorista do ônibus não se feriu.