Covid-19: Goiânia tem 1.708 casos confirmados e 620 recuperados

De acordo com boletim epidemiológico desta quinta-feira (28/5), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia tem 1.708 casos confirmados de covid-19 e 620 recuperados. Em relação a última quarta-feira (27/5), houve um aumento de 92 casos.

Do total de pessoas infectadas, a maioria dos casos está concentrada em jovens e adultos com idades entre 20 e 39 anos, representando 43%. Em seguida estão pessoas com idades de 40 a 49 anos (35%); maiores de 60 anos (16%); 10 a 19 anos (3%); e menores de 10 anos (2%).

Além disso, os sintomas mais comuns informados pelos 843 pacientes com investigação epidemiológica concluída são tosse (57%), febre (53%), desconforto respiratório (29%), dor de garganta (30%) e diarreia (34%).

Conforme informações, 446 profissionais ligados a área da saúde já foram contaminados pelo novo coronavírus. A maioria dos casos são dos técnicos de enfermagem (31%), médicos (23%) e enfermeiro (17%).

Dos 188 pacientes internados pela doença na capital, 107 necessitaram de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Covid-19: Goiânia tem 1.708 casos confirmados; 620 recuperados e 51 mortes

O documento ainda mostra 51 óbitos de pacientes residentes da capital, 3 a mais do que o número registrado no Informe Epidemiológico de quarta-feira (27/5).

A maioria das vítimas fatais é do sexo masculino, representando 67%. Além disso, a maioria também são maiores de 60 anos (80%). Em relação as comorbidades, a maioria das vítimas apresentava pneumopatia (20%); doença renal (18%); obesidade (16%); e hipertensão (14%).

Com aumento de casos, Prefeitura de Goiânia estuda reabertura do comércio

Durante reunião realizada nesta quinta-feira (28/5), o Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia discutiu e apresentou um plano para a reabertura do comércio na capital. A reabertura será feita de forma gradual.

Para que as atividades não essenciais voltem a funcionar, cada segmento deve apresentar um planejamento garantindo o distanciamento social, a utilização de máscaras, disponibilização de álcool em gel, controle do fluxo de pessoas e outras ações importantes que possam evitar a disseminação do novo Coronavírus.

Até o momento, o que está realmente definido é a data de reabertura de mercados municipais, imobiliárias e a volta de treinamentos dos clubes de futebol, prevista para a próxima segunda-feira (1/6).