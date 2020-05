De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira (29/5), Goiás bateu o recorde de infectados e registrou 252 casos de covid-19 em apenas 24 anos. Na última quinta-feira (28/5), o número de contaminados era de 3.090, mas subiu para 3.342 nesta sexta-feira (29/5).

Infelizmente este é um novo triste recorde que Goiás superou. O primeiro havia sido registrado no último dia 20 de maio, com 203 casos. O último foi registrado ontem, com 233 novos casos dentro do mesmo período. Entretanto, conforme dados da plataforma covid-19, do governo estadual, outros 252 foram confirmados hoje.

Até a tarde desta sexta-feira (29/5), Goiás registra 21.608 casos suspeitos de covid-19 em investigações. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 121 amostras para análise. Os dados foram repassados à Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) pelas unidades de saúde cadastradas no estado e divulgados na plataforma Covid-19, do governo estadual.

De acordo com a plataforma, 9.144 notificações suspeitas já foram descartadas no estado. Todos os dados divulgados, de acordo com a SES-GO, são atualizados a cada 30 minutos.

Covid-19: Goiás bate recorde de infectados tem 252 casos em 24 horas; quatro novas mortes foram confirmadas

No dia que Goiás bateu o recorde de infectados, outras quatro mortes por causa do coronavírus foram confirmadas, o total já chega a 119. Há 31 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 229 mortes suspeitas nos municípios goianos.

No total, 40 municípios já contam com registros de vítimas fatais. Veja a lista: