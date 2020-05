Com 3.319 casos confirmados de coronavírus até o momento, mais de 2,8 mil infectados em Goiás pela covid-19 tem menos de 60 anos. Os dados são da plataforma Covid-19, do governo estadual, que foram atualizados às 12h20 desta sexta-feira (29/5).

No total, 2.809 pessoas contaminadas pela doença tem até 59 anos. A maioria tem idades entre 30 e 39 anos. Veja a quantidade de casos registrados em cada faixa etária:

30 a 39 anos: 846 casos

40 a 49 anos: 764 casos

20 a 29 anos: 525 casos

50 a 59 anos: 498 casos

Menores de 10 anos: 73 casos

15 a 19 anos: 64 casos

10 a 14 anos: 39 casos

Na população idosa, acima dos 60 anos, são 510 casos, sendo 270 até 69 anos; 153 em pessoas de 70 até 79 anos; e 87 casos em idosos com mais de 80 anos.

No total, há 21.535 casos suspeitos em investigação e outros 9.087 já foram descartados.

Covid-19: Mais de 2,8 mil infectados em Goiás tem menos de 60 anos, mas a maioria de mortes são de idosos

Goiás já registra 119 mortes, quatro a mais em relação a última quinta-feira (28/5), quando foram confirmadas 115.

Apesar da população idosa registrar menos casos que outras idades, a maioria de mortos em Goiás são idosos acima de 60 anos. Até a atualização dos dados da plataforma Covid-19, às 12h20 desta seta-feira (29/5), 87 mortes foram registradas nesta parcela da população.

60 a 69 anos: 29 óbitos

70 a 79 anos: 36 óbitos

Acima de 80: 22 óbitos

As mortes de pessoas com até 59 anos foram 32, sendo 18 com idade de 50 a 59 anos; seis com idades de 30 a 39, e 40 a 49 anos; e duas mortes entre 20 e 29 anos. Além disso, Goiás ainda investiga outros 28 óbitos suspeitos.