Goiânia faz testagem para covid-19 em 2.660 moradores neste sábado (30)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), fará a testagem para covid-19 em 2.660 moradores neste sábado (30/5). Os domicílios foram novamente escolhidos por sorteio. De acordo com a pasta, o inquérito sorológico, pesquisa para identificar a contaminação das pessoas pelo novo coronavírus, será feito com amostra de soro sanguíneo. Ou seja, será necessário coletar sangue por punção venosa.

Nesta segunda etapa de testagem de moradores também serão utilizados testes oriundos do Ministério da Saúde, no entanto a metodologia será diferente. Na primeira fase do inquérito foi utilizado o sangue colhido da ponta do dedo da pessoa.

Mudança na metodologia de testagem para covid-19 em moradores de Goiânia

A SMS explica que a mudança de metodologia se deu por conta do baixo índice de casos positivos encontrados da primeira vez. Um estudo de São Paulo também revelou que testes realizados a partir do sangue coletado por punção venosa podem ter uma maior eficácia.

O soro sanguíneo possui uma maior concentração de anticorpos, então “espera-se encontrar um resultado mais próximo da realidade da circulação do novo coronavírus em Goiânia.”

“Através dos resultados desse inquérito teremos um cenário epidemiológico mais real, e isso reforçará as medidas de controle e prevenção da doença que a secretaria já adota”, reforçou a secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué.

Equipes para testagem de moradores

Ainda conforme o comunicado da Prefeitura de Goiânia, participarão do inquérito sorológico 728 profissionais divididos em 364 equipes. Cada equipe será composta por um profissional de saúde, entre enfermeiros; técnicos e auxiliares de enfermagem; técnicos de laboratório; e biomédico, e um Agente de Combate à Endemias (ACE).

Todos os profissionais estarão devidamente uniformizados, com equipamentos de proteção individual e identificados com crachás. Além da coleta, as equipes também vão aplicar um questionário aos participantes do inquérito.

Os testes serão iniciados às 8h e o local de saída será a Rua Uberaba, no Setor Universitário, próximo à BR-153.