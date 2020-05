Goiás investiga mais de 21 mil casos suspeitos de covid-19

Até a manhã desta sexta-feira (29/5), Goiás registra 21.245 casos suspeitos de covid-19 em investigações. Os dados foram repassados à Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) pelas unidades de saúde cadastradas no estado e divulgados na plataforma Covid-19, do governo estadual.

De acordo com a plataforma, nove mil notificações suspeitas já foram descartadas no estado. A plataforma revela ainda que, até a manhã desta sexta, 3.235 casos já foram confirmados em Goiás. Todos os dados divulgados, de acordo com a SES-GO, são atualizados a cada 30 minutos.

Goiás tem 124 municípios afetados pela doença causada pelo novo coronavírus; outros 92 investigam casos suspeitos. Apenas 30 cidades goianas, até o momento, não tem notificações de casos.

Goiás bateu novo recorde de casos confirmados de covid-19

Segundo boletim epidemiológico desta quinta-feira (28/5), Goiás bateu um novo recorde de casos confirmados de covid-19. Em 24 horas, foram confirmados 233 novos diagnósticos para a infecção. O primeiro recorde de contaminados foi registrado no último dia 20 de maio, com 203 confirmações.

Até ontem, conforme o boletim da SES-GO, Goiás registra 115 mortes confirmados de covid-19. Outros 28 óbitos suspeitos seguem em investigação. Já foram descartadas 225 mortes suspeitas nos municípios goianos. Também até a data, haviam 20.630 casos suspeitos em investigação. Outros 8.752 haviam sido descartados.

A SES-GO explica também que os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. “Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação”, reforça o boletim.

Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas instituições de saúde cadastradas no estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.