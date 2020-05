Homem morre após ser atropelado por caminhão, em Goiânia

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão, na noite desta quinta-feira (28/5), por volta de 21h, no Jardim Guanabara, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) esteve no local para averiguar as causas do acidente.

O homem, que ainda não foi identificado, bateu a cabeça no para-brisas do caminhão ao tentar atravessar a avenida. O óbito foi constatado ainda no local. Outras duas pessoas estavam com ele, mas fugiram antes da chegada da polícia.

Como aconteceu o acidente onde homem morreu após ser atropelado por caminhão, em Goiânia

Segundo relatos do motorista do caminhão, ele estava parado na pista da avenida Vera Cruz, sentido BR-153/ Jardim Guanabara, pois havia ido em uma loja na região. Após sair do estabelecimento comercial, o motorista foi para o veículo e fez a manobra de conversão à esquerda para retornar pela mesma avenida, porém no sentido contrário.

Conforme informações, quando passava pelo retorno do canteiro central três pedestres saíram repentinamente e tentaram atravessar a pista, logo à frente do caminhão. Neste momento, o homem foi atropelado.

A vítima bateu a cabeça do lado esquerdo do para-brisas do caminhão e caiu. O condutor parou o veículo na pista de sentido à BR-153. De acordo com a Dict, o local é escuro por causa de árvores no canteiro central.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que teve a morte constatada no local. As outras duas pessoas que, supostamente, acompanhavam a vítima fugiram do local sem serem identificadas.

A vítima também não foi identificada, pois não portava nenhum documento. O Instituto Médico Legal (IML) foi ao local fazer a retirada do corpo e, após exames de papiloscopia, a vítima terá a identidade revelada.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo. Serão analisadas imagens de câmeras de segurança da região.