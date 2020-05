Menor é flagrada com drogas e chips em alimentos no presídio de Mineiros

Nesta quinta-feira (28/5), uma menor, de 16 anos, foi flagrada com drogas e chips em alimentos no presídio de Mineiros. Um homem, de 25 anos, também participou a ação.

Os ilícitos estavam escondidos dentro de pacotes de açúcar e pães. A adolescente e o homem tinham a intenção de entregar as drogas e os chips para dois presos da unidade.

Entretanto, os servidores fizeram a interceptação antes que chegasse ao destino final. O homem e a adolescente foram levados para a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

Como a menor foi flagrada com drogas e chips em alimentos no presídio de Mineiros

Conforme informações, os ilícitos estavam escondidos em pacotes de pães e açúcar que foram deixados na cobal, dia que familiares e amigos deixam alimentos e mantimentos para os presos, que seriam repassados a dois custodiados do local.

De acordo com a direção da Unidade Prisional Regional que compõe a 6ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o flagrante aconteceu no momento que os produtos foram vistoriados pelos plantonistas.

Durante a revista, os agentes encontraram e apreenderam quatro porções de substância análoga à maconha e seis porções de substância aparentemente cocaína, além de sete chips de operadoras.

Os mantimentos seriam entregues a dois presos que cumprem pena por tráfico de entorpecentes e furto, respectivamente.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Policia Civil do município para as devidas providências. A unidade prisional abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos e, posteriormente, aplicar as sanções disciplinares aos detentos envolvidos, conforme determinação da Lei de Execução Penal (LEP).

O rigor nas ações dos servidores, o qual resultou nas interceptações, é determinação do Governo do Estado, em consonância com a Secretaria de Segurança Publica e a DGAP, para impedir a entrada de ilícitos nas unidades prisionais goianas.