Mulher é internada ao ter 70% do corpo queimado por companheiro, em Catalão

Uma mulher, de 32 anos, foi internada em estado grave ao ter 70% do corpo queimado por companheiro, no bairro Castelo Branco, em Catalão, no sudeste do estado, a cerca de 260 quilômetros de Goiânia.

Conforme informações, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada por vizinhos que escutaram a vítima gritando muito dentro de casa. Quando chegaram no local, a mulher afirmou que alguém teria ateado fogo nela, porém não informou ser o companheiro.

Diante disso, o socorro foi acionado e a mulher encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Catalão. Na unidade de saúde, a vítima contou que o autor da tentativa de feminicídio teria sido o próprio companheiro, de 37 anos.

A mulher, que está em estado grave, teve 70% do corpo queimado por companheiro, com queimaduras de terceiro grau. Devido a gravidade do caso, a vítima deve ser encaminhada para Goiânia, onde receberá atendimento médico.

A Polícia Civil segue acompanhando o caso, pois o suspeito de cometer o crime fugiu e ainda não foi localizado.

Companheiro queima 70% do corpo da mulher em Catalão: Saiba como denunciar a violência doméstica

Em Goiás, o número de ocorrências por violência doméstica caiu desde os primeiros decretos, que foram publicados a partir do dia 19 de março. Conforme os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO), houve uma redução de 51,92% em ameaças e 25,92% em lesão corporal. Os dados são da última quinzena de março, em comparação com o mesmo período do ano de 2010.

Entretanto, os casos podem estar subnotificados, pois as mulheres ficam o tempo todo com os agressores, sem poder sair para denunciar.

Diante disso, o Núcleo de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública de Goiás disponibilizou um aplicativo de mensagens para fazer denúncias de violência doméstica durante o período de isolamento social.

O objetivo do aplicado é ajudar as mulheres que estão em isolamento social no mesmo ambiente que os agressores. Uma forma de facilitar a denúncia por aquelas que não podem fazer ligações.

As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp, através do telefone (62) 98307-0250.