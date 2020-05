Novo decreto: Jataí libera restaurantes, pit-dogs, igrejas e academias

A Prefeitura de Jataí, no sudoeste de Goiás, baixou um novo decreto flexibilizando algumas atividades comerciais no município, como restaurantes, pit-dogs, igrejas e academias. O documento, assinado pelo prefeito Vinícius Luz, entrou em vigor nesta quinta-feira (28/5), data em que foi publicado.

De acordo com a gestão municipal, “todas as atividades possuem rigorosos horários e regras para que o funcionamento seja adequado e seguro, confira com atenção o novo decreto.” Ainda conforme o documento, fica definido o atendimento presencial nas repartições públicas em turno único, das 7h30 às 12h30, de menos os que envolvem áreas do turismo.

Mesmo com a flexibilização, o Complexo Turístico Vale do Paraíso (Lago Bonsucesso) e Clube Thermas Jataí permanecerão fechados por tempo indeterminado. Também ficam suspensas as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, até o dia 30 de junho de 2020, podendo ser prorrogado.

Novo decreto da Prefeitura de Jataí

O novo decreto explica que, para a continuidade do enfrentamento da emergência de saúde decorrente da covid-19, ficam suspensos até o dia 30 de junho:

– Todos os eventos públicos e privados de quaisquer natureza, inclusive reuniões e o uso de áreas comuns dos condomínios, tais como churrasqueiras, quadras poliesportivas, piscinas, salões de jogos e festas, espaços de uso infantil, salas de cinemas e/ou demais equipamentos sociais que ensejem aglomerações e que sejam propícios à disseminação da covid-19.

– Visitação a pacientes internados com diagnostico de covid-19 (novo Coronavírus), ressalvados os casos de necessidade de acompanhamento a crianças/idosos, que deverão ser avaliados cada caso;

– Realização de festas familiares, de atividades esportivas coletivas, e ainda, atividades que importem em aglomeração de pessoas em ambientes fechados;

– Reuniões e eventos filosóficos, sociais e/ou associativos;

– Funcionamento do cinema, playground e espaço kids do Jatahy Shopping, clubes, boates, casas noturnas, danceterias e outros estabelecimentos de entretenimento congêneres.

Nos shoppings, fica proibido ainda a “reprodução de música ao vivo ou outra atração artística visando atrair público e que possa gerar a aglomeração de pessoas.”

As atividades que não estão descritas acima poderão retomar o seu funcionamento a partir do dia 29 de maio de 2020, cumprindo uma séria de medidas, como distanciamento, disposição de produtos de higienes e outras. Em caso de praças de alimentação e restaurantes, deverá ser respeitada a lotação máxima por mesa será de até quatro pessoas, bem como funcionamento com apenas 50% da capacidade.

Funcionamento das academias em Jataí

Ainda de acordo com o novo decreto, o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades no município será a partir desta sexta-feira (29), das 6h às 20h, desde que cumpridas todas as orientações. Segundo o decreto:

– Fica vedado, em qualquer tipo de academia, a prática de esportes de contato e/ou esportes que obrigatoriamente demandem compartilhamento de materiais ou equipamentos, tais como lutas, vôlei, basquete e futebol; e fica vedado esportes aquáticos e atividades hídricas.

Confira aqui a íntegra do novo decreto de Jataí.