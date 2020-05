Prefeitura de Goiânia discute plano para reabertura do comércio

Durante reunião realizada nesta quinta-feira (28/5), o Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia discutiu e apresentou um plano para a reabertura do comércio na capital. A reabertura será feita de forma gradual.

Para que as atividades não essenciais voltem a funcionar, cada segmento deve apresentar um planejamento garantindo o distanciamento social, a utilização de máscaras, disponibilização de álcool em gel, controle do fluxo de pessoas e outras ações importantes que possam evitar a disseminação do novo Coronavírus.

“Sabemos que hoje há muitas atividades que voltaram a funcionar sem nenhum critério e segurança para as pessoas em geral, e se continuar assim teremos uma situação insustentável no serviço de saúde”, destacou a secretária de saúde de Goiânia, Fátima Mrué.

Entretanto, o que definirá realmente o ritmo de reabertura é a situação epidemiológica da capital e o cumprimento das regras. Além disso, também será levado em consideração o descumprimento do atual decreto que prevê o escalonamento em Goiânia.

Em reunião, o presidente da Federação do Comércio de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiochi, comentou que todos os protocolos de segurança serão seguidos. “Nós preferimos ficar com a porta aberta vendendo pouco do que ficar fechados sem perspectiva. O comércio é parte da solução dos problemas, da geração de empregos e renda, por isso seguiremos todos os protocolos exigidos”.

Veja as datas previstas no plano para reabertura do comércio apresentado pela Prefeitura de Goiânia

Até o momento, o que está realmente definido é a data de reabertura de mercados municipais, imobiliárias e a volta de treinamentos dos clubes de futebol, prevista para a próxima segunda-feira (1/6).

Para as outras datas, não há uma definição concreta, mas a estimativa é a seguinte:

Dia 6 de junho: Shoppings, comércio varejista e profissionais liberais;

Shoppings, comércio varejista e profissionais liberais; Dia 13 de junho: Região da 44, Galerias, Feiras especiais, Clínicas de estética, hotelaria e restaurantes;

Região da 44, Galerias, Feiras especiais, Clínicas de estética, hotelaria e restaurantes; Agosto: Bares; clubes, academias, eventos e escolas.

Entretanto, a liberação dos últimos segmentos dependerá do monitoramento da reabertura do comércio. Apesar da projeção, não há data definida pela Prefeitura de Goiânia para a volta das próximas atividades.

Fizemos uma projeção para os próximos dois meses com um plano de reabertura e por isso precisaremos do apoio de todos. Temos que ter cautela, seguir todas as orientações.”, destaca a secretária Fátima Mrué.