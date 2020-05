Catalão anuncia entrega de caderno de atividades a alunos da educação básica

A Prefeitura de Catalão, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a entrega de caderno de atividades para alunos da educação básica – Infantil e Fundamental – a partir da próxima terça-feira (2/6). A distribuição será feita em cada unidade escolar e apenas uma pessoa de cada família deve buscar o material, para evitar aglomeração.

Com a prorrogação da suspensão das aulas presenciais, a entrega do caderno de atividades ocorre em consideração à nota de esclarecimento (nº 004), expedida pelo Conselho Municipal de Educação, a qual permite que as atividades pedagógicas não presenciais realizadas por alunos matriculados na Educação Básica (Educação Infantil e Fundamental) sejam validadas como letivas.

Entrega de caderno de atividades para alunos da educação básica de Catalão

Segundo o comunicado da Prefeitura de Catalão, durante a distribuição do caderno de atividades “serão tomados todos os cuidados de prevenção, com regras estabelecidas para evitar a aglomeração e proporcionar tranquilidade às famílias que ficarão responsáveis pela busca do material que será oferecido”.

Para quem for buscar o caderno de atividades ficam estabelecidas as seguintes normas:

Uso obrigatório de máscara;

As crianças não devem acompanhar o adulto até a unidade escolar;

O material deve ser buscado por apenas uma pessoa de cada família;

Cada unidade escolar irá divulgar a sua escala de atendimento, estabelecendo o dia e o turno de cada ano escolar;

Evite tumultos e aglomerações na porta da escola;

Respeite o distanciamento de pelo menos 2 metros de quem estiver ao seu lado;

Faça o uso do álcool gel;

Evite tocar em objetos e paredes dentro do ambiente escolar;

Observe as orientações dos funcionários da escola;

Aguarde sua vez.

Alunos da educação básica de Catalão que moram na zona rural receberão o caderno de atividades em casa

Ainda conforme o anúncio, para os alunos de zona rural, a entrega do material será feita pelo transporte escolar nas residências de casa um. “A Secretaria de Educação espera poder contar com a contribuição de familiares, compreendendo que o momento é atípico e as circunstâncias exigem de nós adaptação e sabedoria nas decisões”, finaliza o texto.