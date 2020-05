Decreto apresenta regras para reabertura parcial do comércio em Goiânia

A Prefeitura publicou nesta sexta-feira (29/5) o decreto nº1113 com as regras para a reabertura parcial do comércio em Goiânia. Assim, a partir de segunda-feira (1/6), retornam as atividades imobiliárias; mercados públicos municipais e centros de treinamento de atletas profissionais de times oficiais de futebol.

Na última quinta-feira (28/5) a Prefeitura de Goiânia, em reunião com diversos segmentos do comércio e serviços, havia apresentado um plano com estratégias para a reabertura gradual das atividades na capital.

O decreto desta sexta-feira libera o funcionamento de seis mercados municipais: Rua 3, no Centro; Vila Nova; Setor Pedro Ludovico; Campinas; Rua 74 e Centro Oeste. Dessa forma, o Mercado Aberto, na Avenida Paranaíba, e o camelódromo da Rua 4 continuam fechados, por serem considerados feiras especiais.

A decisão, segundo o decreto da Prefeitura, foi baseada na “necessidade de permitir o retorno gradual e responsável de atividades econômicas prejudicadas pelas medidas de combate à disseminação” do coronavírus.

Ainda de acordo com o decreto que define a reabertura parcial do comércio em Goiânia, os locais serão monitorados permanentemente. Ademais, serão avaliadas as condições sanitárias, aglomeração e a permanência prolongada de pessoas. Além disso, também será levado em conta a capacidade assistencial do município para possível “regressão da flexibilização de que trata este Decreto a qualquer tempo, quando houver risco de agravamento do quadro epidemiológico e assistencial”.

Exigências para a reabertura parcial do comércio em Goiânia

Dentre as exigências para a reabertura parcial do comércio em Goiânia, estão a exigência de máscara facial, disponibilização de álcool 70% , intensificação da limpeza das superfícies dos ambientes com detergente e uso de álcool. Além disso, os comerciantes terão de assegurar locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar-condicionado limpos, assim como ambientes arejados e o distanciamento entre os clientes.

O horário de início de expediente e de funcionamento dos estabelecimentos será de 9h para imobiliárias. Já os mercados municipais funcionarão em seu horário regular, bem como os centros de treinamento de atletas profissionais de times oficiais de futebol.