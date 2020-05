Em menos de 20 dias, 40 municípios goianos registram casos de covid-19

O estado de Goiás tem apenas 25 cidades sem casos suspeitos de coronavírus. Em menos de 20 dias, 40 municípios goianos registraram casos de covid-19, sendo suspeitos ou confirmados.

No último dia 13 de maio, 65 municípios estavam sem casos suspeitos da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, mas até a manhã deste sábado (30/5), o número diminuiu para 25. O dado é apontado na plataforma Covid-19, do governo estadual.

No mapa, as cores cinza, amarelo e vermelho mostram os municípios distribuídos pelo grau de risco. São 92 cidades com casos suspeitos e 129 com casos confirmados.

Municípios goianos que não registram casos de covid-19

Até o momento, 25 municípios goianos não contam com casos confirmados ou suspeitos da covid-19. Veja a lista:

Caldazinha

Aurilândia

Baliza

Buriti de Goiás

Campo Limpo de Goiás

Cristianópolis

Damolândia

Davinópolis

Diorama

Guarinos

Heitoraí

Iaciara

Porteirão

Lagoa Santa

Mairipotaba

Nova Roma

Ouvidor

Palestina de Goiás

Palmelo

Perolândia

Sanclerlândia

Santa Cruz de Goiás

Santa Tereza de Goiás

São Luiz do Norte

Três Ranchos

Covid-19: Goiás bate recorde de infectados tem 245 casos em 24 horas

De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira (29/5), Goiás bateu o recorde de infectados e registrou 245 casos de covid-19 em apenas 24 horas . Na última quinta-feira (28/5), o número de contaminados era de 3.097, mas subiu para 3.342 nesta sexta-feira (29/5).

Infelizmente este é um novo triste recorde que Goiás superou. O primeiro havia sido registrado no último dia 20 de maio, com 203 casos. O último foi registrado ontem, com 233 novos casos dentro do mesmo período. Entretanto, conforme dados da plataforma covid-19, do governo estadual, outros 245 foram confirmados nesta sexta-feira (29/5).

Outras quatro mortes por causa do coronavírus foram confirmadas, o total já chega a 119. Há 31 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 229 mortes suspeitas nos municípios goianos.