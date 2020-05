Estelionatário é preso com cartões clonados, em Aparecida de Goiânia

Um estelionatário foi preso na noite desta sexta-feira (29/5), com cartões clonados,na Vila Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital.

Conforme informações, ele teria tentado realizar saques em diversos caixas eletrônicos, utilizando diversos cartões em vários estabelecimentos comerciais da região. A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada por comerciantes e consumidores que perceberam a ação suspeita do homem, de 32 anos, durante a noite.

De posse das características, os policiais conseguiram fazer a abordagem do suspeito, que tentou subornar os policiais para que não fosse detido. Com ele foram encontrados cinco cartões clonados, duas máquinas de cartão de crédito, um celular e uma quantia em dinheiro.

De acordo com a polícia, o homem ainda seria responsável por aplicar golpes de falso sequestro e praticar assaltos na saída de agências bancárias. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Ele já possui passagens por furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Além do estelionatário preso com cartões clonados, em Aparecida de Goiânia, outro foi preso por se passar por corretor de imóveis para aplicar golpes

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), efetuou a prisão de um estelionatário que se passava por corretor de imóveis para aplicar golpes, em Goiás.

Conforme apurado pela polícia, os autores se passavam por corretores de imóveis e intermediavam a venda de uma casa em um condomínio fechado, em Goiânia.

Diante disso, os estelionatários inseriam informações falsas em dois contratos de compra e venda para conseguir efetuar o golpe. Eles teriam se apropriado de mais de R$ 130 mil das vítimas.

Após a identificação do suspeito, ficou constatado que ele já possui várias passagens pelo crime de estelionato no Estado do Pará, onde os golpes eram aplicados em revenda de carros. Além disso, havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Xinguara (PA) aguardando cumprimento.

De posse das informações, a equipe policial identificou o endereço onde o suspeito estaria, no Residencial Eldorado, em Goiânia, e efetuou a prisão do estelionatário, que foi encaminhado para a Deic, onde foi submetido a interrogatório policial, mas preferiu permanecer em silêncio.

Diante disso, ele foi encaminhado ao Núcleo de Triagem, onde está à disposição da Justiça. Em Goiás, ele já possuía passagens pelos crimes de estelionato e apropriação indébita.