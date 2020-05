Tempo em Goiás: Inmet alerta para umidade do ar abaixo de 30%

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou uma alerta de “perigo potencial” para a baixa umidade relativa do ar em Goiás, que deve variar de 20% a 30%. O ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que ela varie entre 50% e 80%.

De acordo com o comunicado, a situação meteorológica, potencialmente perigosa, atinge principalmente cinco regiões do estado, sendo elas Central, Leste, Sul, Norte e Noroeste. Outras regiões do Centro-Oeste, como o Mato Grosso, também são afetadas pela baixa umidade.

Baixa umidade do ar pode trazer riscos à saúde

Segundo informativo do Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo), Goiás tem apenas duas estações sazonais que são a seca e a chuvosa. A “estação seca” começa em abril e estende-se até a primeira quinzena de outubro.

Durante esse período, ainda conforme o texto, é maior o risco de incêndios florestais e de problemas à saúde decorrentes da baixa umidade do ar, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

No alerta, emitido nesta sexta-feira (29/5) e que tem validade até este sábado (30/5), o INMET listou algumas instruções de como prevenir os problemas em dias em que a umidade do ar estivar abaixo do ideal. Veja:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempo em Goiás também continua frio

Conforme previsão do Inmet, o tempo em Goiás também continua friozinho pelos próximos dias. As temperaturas em todo o estado podem variar entre mínimas de 8ºC e máximas de 35ºC.

Para este domingo (31/5), a previsão é de dia claro a parcialmente nublado, com possibilidade de nevoeiros e/ou névoa úmida ao amanhecer em algumas áreas do sul, centro e leste.

Já na segunda-feira, 1º de junho, de acordo com o órgão, o dia será claro a parcialmente nublado, com possibilidade de nevoeiros e/ou névoa úmida em algumas áreas do centro e leste.