Coronavírus: Goiás registra aumento de quase 120 casos em 24h

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), no boletim epidemiológico divulgado neste domingo (31/5), divulgou a confirmação de 3.702 casos de coronavírus. O número representa um aumento de 117 em relação ao boletim divulgado no último sábado (30/5), em que foram registrados 3.585 casos de covid-19, doença causada pelo vírus.

Segundo o boletim divulgado, há 22.260 casos suspeitos em investigação em Goiás. Outros 9.351 já foram descartados. No Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 178 amostras para análise. Ainda conforme a SES-GO, há 124 óbitos confirmados de covid-19 em Goiás até o momento e 32 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 232 mortes suspeitas nos municípios goianos.

No último dia 13 de maio, 65 municípios estavam sem casos suspeitos da covid-19, mas até a manhã do último sábado (30/5), o número diminuiu para 25. Já no período da tarde de hoje, apenas 24 não tinham registros do vírus.

Em Goiânia, até o último dia 15 de maio 222 bairros tinham pessoas infectadas, mas o número aumentou para 293 na sexta-feira (29/5). Há 15 dias, 19 bairros apresentavam até 11 casos do novo coronavírus. O boletim do dia 29 trouxe mais de 30 bairros com até 12 casos.

Dados de coronavírus em Goiás

Conforme o boletim estadual, os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas instituições de saúde cadastradas no estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.

‘Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilância Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação”, explica a SES-GO.